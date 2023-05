Filha de Fátima Bernardes recorda boatos de namoro com amiga: ''Ficava com medo''

Bia Bonemer, herdeira de Fátima Bernardes do relacionamento com William Bonner, rebate rumores de namoro com a melhor amiga

A filha de Fátima Bernardes (60) e William Bonner (59), Bia Bonemer (25) participou do podcast Pod da Play e abriu o jogo sobre sua vida amorosa, comentando sobre notícias falsas com seu nome.

A designer, que é irmã gêmea de Laura e Vinícius, relembrou os boatos de que ela teria um relacionamento amoroso com sua melhor amiga e confessou que ficou incomodada com as especulações.

“Já inventaram que eu namorava a minha melhor amiga. Começou a ter uma proporção que a gente nem tinha mais vontade de postar coisas, porque a gente ia perder nossos ‘contatinhos'”, revelou ela.

“Eu ficava com medo de responder e a pessoa achar que é, ‘nossa, tá vendo? Preconceituosa’. Mas gente, não. É porque eu realmente não namorava ela. E era muito difícil falar isso porque eu tinha medo de a minha resposta parecer alguma outra coisa. Então a gente não falava nada, não dava bola. Mas era uma coisa que começava a incomodar depois de um tempo", disse ainda.

Bia também comentou de outras acusações de affair: "Já inventaram que eu já tinha ficado com umas pessoas que eu nunca fiquei, mas isso eu nem comentava".

A jovem ainda falou sobre nunca ter namorado. "Sempre que fico muito emocionada [quando estou ficando com alguém] e falo para as pessoas, aí não dá certo. Sou low profile, não falo nada. Do nada apareço e falo: 'Estou saindo com não sei quem'", contou Bia.

Mãe coruja, em seu perfil no Instagram, Fátima se declarou para a filha ao citar o podcast que participou. "Ela é mais que linda. Divertida, espirituosa, talentosa, super profissional. Que orgulho vê-la nesse podcast da @play9 com o @eusoufabao e @mmortani. Sim, sou coruja mesmo. E acho que ela vai me matar por esse post. Vejam e depois me digam o que acharam", disse a apresentadora.

Fátima Bernardes entrega como os filhos conheceram o namorado

A apresentadora Fátima Bernardes surpreendeu ao relembrar a história de quando apresentou seu namorado, o político Túlio Gadêlha, para os filhos trigêmeos, Vinicius, Laura e Beatriz. Em participação no programa Alma de Cozinheira, de Paolla Carosella, no GNT, ela contou que o primeiro encontro dos filhos com seu novo namorado aconteceu sem planejamento.

“Quando eu contei, falei: 'olha, eu não queria que vocês levassem ninguém para a casa de praia nesse fim de semana, porque eu vou levar uma pessoa que eu estou conhecendo'. Aí a minha filha falou: 'graças a Deus!'. Acho que elas imaginaram: 'vai sair do meu pé'. E ficou: Quando que vai apresentar? Fui me apresentar na dança e ele foi ver. Ele tinha dito que não vinha e foi de surpresa. Ou seja, a apresentação foi assim: 'Pega a sacola, entra no carro'. Quando viu já estava todo mundo dentro do carro e foi embora para casa. Foi tudo muito assim... E eu que sou virginiana, que planeja tudo, não tive como planejar nada. E fui dando conta como pude”, disse.