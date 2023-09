Fátima Bernardes curte passeio com o namorado em meio à natureza

Nas redes sociais, a apresentadora Fátima Bernardes mostrou o passeio romântico com o namorado, Túlio Gadelha

Fátima Bernardes encantou os seguidores das redes sociais na tarde deste sábado, 2, ao compartilhar alguns momentos ao lado do namorado, o deputado federal Túlio Gadêlha. Os dois estão juntos há cinco anos.

Nos registros publicado no feed do Instagram, a apresentadora da Globo, o amado e alguns amigos aparecem aproveitando o dia ensolarado no Parque Nacional de Brasília. O casal ainda foram flagrados trocando beijos e abraços.

"Sim, a gente gosta dessas fotos olhando pro futuro. Ainda bem que sempre temos amigos por perto pra fazerem esses registros. Obrigada pelas fotos, Germano e Maria", escreveu Fátima ao dividir o momento.

Os internautas amaram a publicação da jornalista com Túlio. "Sim, e a gente gosta muito de ver essas fotos de vocês olhando pro futuro. Casal querido", disse uma seguidora. "Melhor casal do universo", escreveu outra. "Lindos!! Que Deus continue te abençoando vocês", falou uma fã.

Recentemente, Fátima e Túlio aproveitaram as férias para viajarem juntos para a Dinamarca. Em clima romântico, a jornalista aproveitou para visitar parentes do companheiro que vivem no país. Nas redes sociais, ela compartilhou um vídeo com uma série de registros do destino europeu e mostrou que eles estavam aproveitando a cultura e a paisagem do país, com direito a visitas a museus, castelos, parques e outros diversos pontos turísticos.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fátima Bernardes (@fatimabernardes)

Novo programa

A apresentadora Fátima Bernardes está pronta para partir para uma próxima jornada após o The Voice Brasil. Em breve, a jornalista seguirá para o canal GNT, onde terá um novo programa para chamar de seu. E a atração já tem nome!

A Globo revelou que Fátima irá estrear no novo canal ainda no segundo semestre de 2023. Com dez episódios, o programa se chamará Assim Como A Gente, que convida duas personalidades de destaque para interagirem entre si, visando um bate-papo informal com muitas reflexões. Saiba mais detalhes!