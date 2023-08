Novo programa de Fátima Bernardes no GNT ganha nome. Saiba qual é!

Após sua saída do The Voice Brasil, Fátima Bernardes se prepara para assumir controle de seu novo programa na GNT; descubra o nome!

Após deixar a liderança de programas como o The Voice Brasil e o Encontro, a apresentadora Fátima Bernardes está pronta para partir para uma próxima jornada. Em breve, a jornalista seguirá para o canal GNT, onde terá um novo programa para chamar de seu. E a atração já tem nome!

Nesta quinta-feira, a Globo revelou que Fátima irá estrear no novo canal ainda no segundo semestre de 2023. Com dez episódios, o programa se chamará Assim Como A Gente, que convida duas personalidades de destaque para interagirem entre si, visando um bate-papo informal com muitas reflexões.

Segundo o gshow, a ideia é que tanto a apresentadora quanto seus convidados compartilhem relatos e experiências de dores, erros e acertos. Assim, eles podem mostrar conversar profundas ao público, buscando identificação com cada um deles.

"Estamos construindo um programa lindo, com um formato maravilhoso para o público, que vai amar. Serão conversas muito sinceras e reveladoras – que, do meu ponto de vista, são o ponto forte da atração - com personalidades que vão abrir o coração e o sorriso de todo mundo, claro. As gravações estão vindo aí e a previsão é que comecem em agosto", disse Fátima ao veículo.

Coincidência? Fátima Bernardes e William Bonner são flagrados em shopping

Na noite da última quarta-feira, 9, o ex-casal William Bonner e Fátima Bernardes foram flagrados fazendo a mesma atividade. Separados, os dois aproveitaram para fazer comprinhas em shoppings diferentes no Rio de Janeiro.

O jornalista e comandante do Jornal Nacional foi o primeiro a ser flagrado. Bonner foi clicado em um estabelecimento na Zona Sul da cidade, usando um terno muito bem cortado e uma camisa branca. Já a apresentadora do The Voice Brasil foi flagrada ao lado da irmã em outro shopping, na Zona Oeste do Rio. Elas estavam carregando sacolas e caminhavam conversando animadamente.

Durante pelo menos duas décadas, William Bonner e Fátima Bernardes foram considerados um dos casais mais festejados da televisão. Eles se separaram em 2016 e hoje vivem outros relacionamentos felizes - ele com a fisioterapeuta Natasha Dantas e ela com o deputado Túlio Gadêlha.

