Fátima Bernardes visita parentes de namorado na Dinamarca

A apresentadora Fátima Bernardes visita Dinamarca pela primeira vez e conhece parentes de seu namorado, Túlio Gadêlha

Nesta quinta-feira, 20, a apresentadora Fátima Bernandes surpreendeu seus seguidores ao compartilhar seu novo destino de férias. A apresentadora está curtindo descanso merecido após o fim da temporada de The Voice Kids, da TV Globo, na Europa.

Acompanhada de seu namorado, Túlio Gadêlha, Fátima está aproveitando para visitar a Dinamarca pela primeira vez. Em clima romântico, a jornalista aproveitou para visitar parentes do companheiro que vivem no país.

Em seu Instagram, ela compartilhou um vídeo com uma série de registros do destino europeu. Nele, você vê o casal aproveitando a cultura e a paisagem do país, com direito a visitas a museus, castelos, parques e outros diversos pontos turísticos da Dinamarca.

"Nossa primeira vez na Dinamarca visitando tias e tios dele. Nada como conhecer um lugar pelos olhos de quem mora ou nasceu no país", escreveu a apresentadora na legenda da publicação. Nos registros, Fátima aparece sorridente ao lado do seu companheiro de 5 anos.

Nos comentários, os fãs não deixaram de notar a proximidade do casal. "O amor de vocês é um encontro de almas!", escreveu seguidor. "Fátima acertou na escolha, cara sempre do lado dela", pontuou outro. "Nem conheço, mas amo e torço pela felicidade deles", disse admiradora.

Quem é o namorado de Fátima Bernardes?

Com milhares de fãs ao redor do Brasil, a apresentadora Fátima Bernardes sempre gera curiosidades sobre detalhes de sua vida pessoal, como sobre seu relacionamento com o deputado Túlio Gadêlha.

O casal está junto há cinco anos e vivem um relacionamento à distância, devido à rotina de trabalho dos dois. A jornalista tem uma vida no Rio de Janeiro, enquanto o político se divide entre Recife e Brasília.

Túlio se formou em Direito e iniciou sua carreira política aos 19 anos após filiar-se ao PDT. Em 2018, ele ganhou destaque nacional ao ser eleito deputado federal, sendo reeleito em 2022, desta vez pelo partido Rede Sustentabilidade.

A dupla se conheceu em um Sarau, na casa de uma amiga em comum e desde o primeiro momento eles tiveram uma bela história. "Quando ela subiu, eu fiz uma brincadeira com a turma. Me enrolei na toalha, peguei um travesseiro, botei embaixo do braço, para fingir que não era a casa certa, né?", contou ele no programa Altas Horas.

Apesar da brincadeira, Fátima não caiu na pegadinha e se divertiu com a situação provocada por seu futuro namorado. "Ela já sacou e disse: ah, já começou o teatro aí, né? E empurrou a porta", relembrou.

