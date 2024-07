Sonia Abrão faz crítica para Lívia Andrade: ‘É muito feio’

Após suposta indireta de Lívia Andrade na internet, a apresentadora Sonia Abrão deu sua opinião e criticou a atitude da apresentadora

A apresentadora Sonia Abrão ficou surpresa ao ver a suposta indireta de Lívia Andrade para Patricia Abravanel nas redes sociais. Durante o programa A Tarde É Sua, da RedeTV, ela opinou sobre a repercussão do assunto e contou que não aprovou a atitude da comunicadora.

Tudo começou quando Lívia Andrade postou uma foto com Eliana e disse: “Nasceu guerreira, e não herdeira”. O assunto teve grande repercussão nas redes sociais e Sonia resolveu falar disso em seu programa na TV.

“Faça-me o favor. Se a pessoa tem ranço e não consegue superar, escolha um momento mais adequado para desabafar. Vai pra casa, briga com o travesseiro, não fica fazendo uma coisa pública, que é muito feio. Como alguém pode declarar amor eterno ao pai, que é o Silvio Santos, e fazer o que fez com a filha, tentando uma humilhação publicamente?”, declarou.

Logo depois, Abrão completou: “Por que, para falar bem da Eliana, ela tem que falar mal da Patricia? Por que, em uma foto em que as duas saem juntas, você fala ‘todo sucesso para ela, que é guerreira, e não herdeira’? É um desrespeito com o SBT, que é de onde ela veio, desrespeito com o Silvio, que ela diz amar tanto, desrespeito com a Pati, que não fez absolutamente nada para ela, para levar uma indireta dessa na cabeça. E desrespeito com o próprio Domingão, com a Dança dos Famosos, porque era um dia de festa, não era um dia de ficar com cutucada. É muita indelicadeza, muita baixaria”.

Por fim, a apresentadora defendeu Patricia Abravanel. “A Patricia não é herdeira em questão de grana, é herdeira do DNA, porque Deus deu esse presente para ela, de receber como herança muita coisa do talento do pai, de ser também uma comunicadora, uma apresentadora. E isso é inquestionável hoje em dia, todo mundo aprendeu a reconhecer o talento da Patricia como apresentadora”, afirmou.

WINER! Sônia Abrão defende Patrícia Abravanel e detona Livia Andrade ao vivo na RedeTV.



"É um desrespeito com o SBT, com Silvio Santos, com a Patrícia que não fez nada pra ela.."

"A Patrícia não é herdeira em questão de grana, ela é herdeira no DNA.." #ATardeÉSua#Domingãopic.twitter.com/WFGO3hTGb4 — Brenno (@brenno__moura) July 8, 2024

Mara Maravilha opina sobre polêmica com Lívia Andrade:

Após a polêmica envolvendo Lívia Andrade e Patrícia Abravanel, Mara Maravilha também se posicionou de forma sincera e defendeu as filhas de Silvio Santos. Em suas redes sociais, a cantora deixou uma mensagem exaltando o trabalho das herdeiras do SBT, que receberam uma indireta da loira da Globo; confira o recado!