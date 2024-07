Wanessa Camargo ganha carinhos de Dado Dolabella em passeio de barco

Durante um passeio cercado de natureza, Dado Dolabella encheu a namorada, Wanessa Camargo, de carinhos e se declarou a ela

Dado Dolabella compartilhou um vídeo romântico ao lado de Wanessa Camargo, nesta segunda-feira (8). No vídeo compartilhado pelo artista, ele e a cantora aparecerem passeando de barco em meio a uma paisagem natural. Dado aproveitou os registros do dia de lazer para se declarar à namorada.

"Oi, tempo. Vento, tempestade, distância. Gratidão. Vocês nos deixam mais forte. Vinte anos depois, olhe para nós aqui de novo!", escreveu o ator. No vídeo, o casal aparece agarradinho, enquanto Dado beija a bochecha de Wanessa.

Quem também esteve no passeio foi Ana Flor, de 12 anos, filha do ator com a ex-mulher Juliana Wolter, e uma amiga do casal, Marcela Barbieri.

Na publicação, Wanessa e alguns fãs dos artistas reagiram ao casal: "Mais fortes do que nunca", comentou a herdeira de Zezé Di Camargo. "Vocês precisam manter o foco no amor de vocês. Esqueçam o mundo e todas as energias ruins, não absorvam nada disso. Tudo que precisa prevalecer é o amor de vocês. Almas gêmeas!", comentou uma seguidora de Dado.

O namoro de Dado e Wanessa

Em 2022, Dado Dolabella e Wanessa Camargo deram uma nova chance ao amor. A artista era casada com Marcus Buaiz, com quem teve João Francisco e José Marcus, e de quem se separou após 17 anos de matrimônio. No entanto, bem antes do relacionamento duradouro com o empresário, ela e Dado namoraram por dois anos, entre 2000 e 2002, sendo o retorno, 20 anos depois, bem avaliado pelos fãs.

Com a expulsão da artista do BBB 24, o afastamento do casal preocupou os fãs, que acreditavam que a cantora e o ator estariam passando por uma crise. No entando, após um período distantes, os dois voltaram a aparecer juntos, pontuando que tinham a intenção de alimentar a curiosidade dos internautas sobre o que poderia ter acontecido entre eles, em troca de engajamento.