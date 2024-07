Flay abre o jogo sobre ameaças de ex-marido: 'Não tenho medo'

A ex-BBB Flay realizou uma live em sua conta no Instagram e abriu o jogo sobre as ameaças que sofre de seu ex-marido

Nesta segunda-feira, 8, Flay decidiu fazer uma live em sua conta no Instagram e revelou que está sendo ameaçada pelo ex-marido. A ex-BBB começou o relato dizendo que não gosta de expor determinadas situações, mas que às vezes é preciso.

"Tenho pavor de expor situações da minha vida na internet. Chega um momento que a gente tem que enfrentar o problema, sabe? Chegou esse momento para mim. A situação é a seguinte: eu crio meu filho sozinha, vocês sabem. Quando ele tinha um ano, eu decidi me separar do pai dele porque não queria que meu filho presenciasse o que eu vivia dentro de casa", começou ela.

Em seguida, a famosa contou que o ex nunca a ajudou com os custos do filho. "Seis anos depois de criar meu filho, que nunca precisou de nada, graças à Deus e à mãe dele, vim aqui porque acabo de ser ameaçada. Se tratando da pessoa que eu conheço, deixo salvo que, se acontecer alguma coisa contra a minha vida, se algo acontecer comigo, para que fique muito claro o que pode ter sido, tá? Conheço os impulsos, conheço uma pessoa completamente soberba, impulsiva, sem controle. Acabo de ligar para a mãe dele para falar isso. Não nasceu nessa terra um homem que vai me ameaçar, e eu vou me calar e ficar com medo. Eu não tenho medo nenhum, e estou deixando isso claro. Se acontecer algo contra a minha vida, foi protegendo os direitos do meu filho".

Flay ainda revelou que seu filho não gosta de conviver com o pai. "Eu, como mãe, não vou me colocar no meio e impedir. Mas quando meu filho fala: 'Eu não quero ir', eu simplesmente defendo meu filho. Sou aquela mãe leoa. Nunca denunciei a pessoa. No Brasil, não pagar pensão é motivo de ser preso. Eu não quis que isso partisse de mim, mas infelizmente pessoas tomam decisões erradas na vida. Uma decepção atrás da outra. Deixo aqui salvo que fui ameaçada. Tenho os áudios aqui que ele diz que não tem homem, nem Justiça, nem juiz, nem capeta que impeça ele de chegar perto do filho dele. E eu digo: não chega se eu não deixar. Eu que crio, ensino, dou valores. Se eu não quiser, não chega. Se nesse momento de loucura fizer algo contra a minha vida, está aqui salvo quem foi que fez", concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FLAY 🎙 (@flay)

Carreira de cantora

Após uma longa pausa na carreira, Flay anunciou o retorno da sua carreira musical recentemente. A artista lançou a música Ela É Um Vício, em parceria com Mc Gp e Dj Glenne.

"Depois de uma longa pausa na minha carreira, finalmente estou de volta! Hoje à meia-noite soltamos no mundo nossa música 'Ela é um vício'. Meu coração está transbordando de alegria. Amo vocês e tenho certeza que irão amar essa música", afirmou ela, na ocasião.