Qual o prejuízo de Davi, do BBB 24, após separação de Mani Rego?

A separação de Davi e Mani Rego já provoca prejuízo na carreira do ex-motorista. A CARAS Brasil apurou que a vendedora de lanches pode faturar alto.

Desde que saiu milionário do BBB 24 no início desta semana, Davi Brito (21) passou a se referir a Mani Rego (42) como uma 'conhecida'. Antes na casa, o motorista de carro por aplicativo falava aos quatro cantos que a vendedora de lanches era sua 'esposa'. A mudança de postura da nova subcelebridade do Brasil surpreendeu o público menos fanático, já que indicava um suposto afastamento dos dois.

O baiano teve pouco tempo para se informar sobre tudo o que aconteceu nos últimos três meses em que esteve confinado no reality show da Globo. Na manhã seguinte ao dia 16 de abril em que soube que estava R$ 2,92 milhões mais rico, ele já tinha um compromisso marcado com Ana Maria Braga (75) no Café da Manhã do Mais Você. A partir daí, a vida do ex-BBB seguia um novo percurso.

Antes querido pelo Brasil, Davi passou a ser motivo de dúvida e revolta até mesmo pela classe artística que o apoiou na busca do prêmio desejado pelos 26 participantes da temporada. Tudo porque ele mudou o discurso e disse que estava conhecendo Mani.

“Período de conhecimento. É como a Bíblia diz: ‘há tempo determinado para todas as coisas’. Há um tempo para tudo, de se conhecer... estamos na fase dos beijinhos, comer um sorvete na praia, olhando o mar”, conta ele, o que deixa até mesmo Ana Maria surpresa.

Antes da declaração que chocou o país, Davi havia sido elogiado e defendido por Mani que esteve no Encontro com Patrícia Poetaainda com o status de 'esposa de Davi'. Com sorriso de ponta a ponta durante toda sua participação no matinal, Rego falou sobre a trajetória do motorista no programa e ficou com boa parte do espaço da edição que antecede o Mais Você, ofuscando até mesmo as mães de Matteus e Isabelle.

Nos bastidores, no entanto, tudo mudou. Ao assistir a participação do marido, que estava no estúdio do É De Casa no Rio de Janeiro, ela não escondeu decepção. Ainda em São Paulo, Mani se afastou das redes sociais e manteve contato apenas com familiares, enquanto Davi não se referia à ela como esposa.

A mudança de comportamento do baiano, de acordo com a Folha de S. Paulo, teria sido orientada pelo advogado contratado para cuidar do jurídico dele. A partir de conselhos, Davi passou a dizer que não era casado. Por outro lado, especialistas já indicavam em entrevistas que Mani teria direito a parte do dinheiro do campeão do BBB 24 por ser esposa.

Após dias em silêncio, Davi se revoltou com a informação veiculada por Luiz Bacci (40), apresentador do Cidade Alerta da Record, sobre sua separação. Neste sábado, 20, ele esteve no É De Casa, desmentiu o término e se declarou para a vendedora de lanches. No entanto, horas depois, Mani quebrou o silêncio e fez um desabafo comovente sobre a renúncia do então companheiro.

"O sentimento é que em pleno século XXI, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar (como todos) muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas , e outra que ainda estamos nos conhecendo, ouvindo, não pelos comentários de internet, mas as palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu já a tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade. E que como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar", lamenta.

Qual o prejuízo de Davi, campeão do BBB 24, após separação de Mani?

Desmentido publicamente, Davi viu seu status de campeão do BBB 24 ser manchado. Em menos de 24 horas, o motorista perdeu 423.303 mil seguidores no Instagram, caindo de 10.5 para 10 milhões, de acordo com a plataforma Social Blade. Por outro lado, Rego teve um crescimento surpreendente. A empreendedora ganhou 3.028.510 milhões, saltando para 6 milhões de fãs na mesma rede social.

O fato é que a exposição de Mani sobre a postura do baiano não pegou nada bem internamente. Quer dizer, para ele. Enquanto familiares adotam uma postura de silêncio total com a imprensa, o motorista, segundo rumores de bastidores, teria tentado convencer Mani a não desabafar publicamente.

O prejuízo ao futuro estudante de Medicina não diz respeito apenas ao número de seguidores. No mercado publicitário, marcas que pretendiam fazer campanhas com o campeão do BBB 24 deram um passo para trás, o que pode resultar em menos ganho com o pós-reality.

Nesta manhã, Davi gravou um vídeo em que se declara a Mani e pede por uma conversa civilizada. Ela está afastada das redes sociais e não respondeu ao pedido.

A CARAS Brasil apurou com fontes do mercado publicitário que marcas já estudam propostas para Mani Rego. No entanto, tudo vai depender de como essa história vai se desenrolar nas próximas semanas. Algo até melhor como o que aconteceu com Camila Moura, ex de Lucas Henrique (Buda), pode acontecer com a empreendedora.

A comoção do público com o tratamento de Davi para com a esposa tem gerado revolta. Com matéria especial no Fantásticoprevista para ir ao ar neste domingo, 21, é esperado uma reversão de cancelamento. Até lá, o campeão do reality da Globo recebe o público baiano em um bairro de Salvador para comemorar a sua vitória com shows gratuitos. E torce para ser descancelado após a matéria do jornalístico.