Rafaella Justus reage ao ser questionada sobre plástica antes dos 18 anos

Prestes a completar 15 anos, Rafaella Justus já passou por cirurgia plástica no rosto e rebateu uma crítica sobre o procedimento

A jovem Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, surpreendeu os fãs ao passar por cirurgia plástica há poucos meses. Ela fez a cirurgia ortognática, que corrige os ossos maxilares, e rinoplastia. Agora, ela rebateu as críticas por ter feito o procedimento com apenas 14 anos de idade.

Um internauta questionou a decisão dela. “Por que a cirurgia do nariz agora? Poderia ser com 18 ou mais. Você é uma criança ainda”, escreveu. Então, Rafaella respondeu com sinceridade.

"Foi uma decisão minha com o apoio absoluto da minha família. Sinto que não existe idade certa para ter um aumento na autoestima. Eu estava preparada e decidida, e nada me impedia de correr atrás do que queria. Foi a decisão certa para mim nesse momento da minha vida. Não importa a idade, importa a felicidade", afirmou.

Vale lembrar que Rafaella está envolvida com os preparativos para sua festa de debutante. Ela completará 15 anos em julho e a família promete realizar uma grande festa, com tudo o que ela tem direito.

Ticiane Pinheiro fala sobre festa de 15 anos de Rafaella Justus

A apresentadora Ticiane Pinheiro comentou sobre o aniversário de 15 anos de sua primogênita Rafaella Justus, do antigo casamento com Roberto Justus. Faltando alguns meses para o dia da grande festa, a famosa falou sobre os preparativos e refletiu sobre o tempo ter passado rápido.

Acompanhando a herdeira em vários bailes de debutantes, a esposa de César Tralli disse que já está emocionada só de ir aos eventos das amigas da filha. A loira ainda falou que estão na fase de reuniões para decidir os detalhes do evento que promete ser um festão luxuoso de alto nível.

"Minha menina linda está uma mocinha. A Rafa esse ano vai fazer 15 anos, o tempo passa rápido demais. Estamos na fase de ir em festas das amigas que estão comemorando seus 15 anos e jajá sou eu festejando com ela essa data tão especial. Eu já me emociono nas festas das amiguinhas , imagine na dela ... Estamos na fase de reuniões para a escolha das coisas para fazer do jeitinho que ela quer e merece...", contou e deu mais detalhes.