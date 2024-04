Ana Hickmann rebate rumores sobre visitas do filho ao pai: ‘Nunca proibi’

A apresentadora Ana Hickmann nega os rumores de que teria proibido o filho de visitar o pai, Alexandre Correa, após o ex-casal se separar

A apresentadora Ana Hickmann se pronunciou sobre os boatos de que teria proibido seu filho, Alexandre, de visitar o pai, Alexandre Correa, após a separação do ex-casal. Por meio de seu canal no YouTube, a estrela contou que nunca faria isso com o herdeiro.

"Óbvio que não, nunca proibi. Em momento algum. Muitas coisas foram inventadas, muito se criou, aliás, coisas muitos difíceis e complicadas. Mas eu consegui proteger meu filho longe da internet. Ele tem um telefone com acessos restritos a algumas coisas, mas eu nunca proibi. Jamais!", disse ela.

Então, a loira contou que as visitas acontecem com frequência. "Através dos advogados combinamos uma série de encontros. Ele começou a ver ele com uma certa frequência. Infelizmente não é com a frequência que meu filho gostaria, mas não vou poder entrar nos detalhes aqui porque envolve a ele. Mas sim ele sempre tem acesso ao pai dele, sempre vê o pai. Eu nunca, em tempo algum, proibi ele de ver o pai", afirmou.

Ana Hickmann curte noite romântica ao lado de Edu Guedes

Há pouco tempo, Ana Hickmann contou que iniciou sua semana ao lado do namorado, Edu Guedes, de forma bem romântica. A apresentadora publicou em seu Instagram oficial um registro com algumas garrafas de vinho em um balde de gelo e duas taças. "Noite especial. Muitas comemorações importantes", escreveu Ana na imagem.

O chefe de cozinha Edu Guedes também dividiu com os internautas a mesma foto e reforçou que se tratava de uma noite especial. "A vida nos surpreende todos os dias. Hoje é dia de comemorar. Melhor brinde da vida", declarou ele.

Após muitos rumores de que estariam vivendo um romance, Ana Hickmann e Edu Guedes assumiram publicamente o namoro em março deste ano. Desde então, os dois seguem coladinhos e não escondem o quanto estão apaixonados um pelo outro. Clique aqui e confira os registros!