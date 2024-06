Lauana Prado assume affair com ex-A Fazenda: 'Momentos especiais'

Solteira desde o fim de 2023, a cantora sertaneja Lauana Prado confirmou que está conhecendo melhor a ex-participante de 'A Fazenda 11'

A cantora sertaneja Lauana Prado agitou as redes sociais ao assumir que está vivendo um romance com a influenciadora digital e ex-A Fazenda Tati Dias. A artista confirmou o affair em entrevista à Quem na última sexta-feira, 7.

Os rumores de que o status de relacionamento da famosa não seria mais de solteira começaram a circular após Tati Dias publicar algumas fotos ao seu lado, em uma praia no Rio de Janeiro. Esbanjando alegria, Lauana garantiu que está muito feliz na vida pessoal e profissional.

"Tem muitas coisas boas acontecendo na minha carreira, em breve começo lançar meu novo DVD 'Lauana Prado Transcende', que eu gravei ao vivo no Ibirapuera com mais de 8 mil pessoas. Eu estou vivendo tudo o que sonhei em quase 18 anos de carreira e, graças a Deus, cercada de amigos e pessoas que eu gosto muito, que me fazem bem. E a Tati é uma delas", declarou a cantora sertaneja.

Ainda em entrevista à Quem, Lauana Prado explicou que Tati Dias é mais que uma 'simples amiga'. "Nós estamos nos conhecendo há alguns meses e, além da amizade, estamos nos divertindo juntas, vivendo momentos especiais. Entre um compromisso de trabalho e outro, estamos conseguindo descansar e aproveitar a vida", disse ela.

Vale lembrar que Lauana estava solteira desde o fim de seu namoro com Veronica Schulz, em dezembro de 2023. Para quem não sabe, além do reality show 'A Fazenda 11', da Record TV, Tati Dias também participou do programa 'De Férias com o Ex Brasil', da MTV.

