Lauana Prado anuncia fim do namoro com Veronica Schulz: ‘Momento delicado’

A cantora sertaneja Lauana Prado fala pela primeira vez sobre o fim do namoro com Veronica Schulz: ‘Quase 4 anos muito intensos'

A cantora sertaneja Lauana Prado está solteira! Nesta semana, ela anunciou o fim do namoro de quase quatro anos com Veronica Schulz. A revelação do término aconteceu por meio de um post feito por ela nas redes sociais, mas ela decidiu não dar detalhes sobre o motivo do término.

"Bom, como todos que me acompanham sabem, não costumo trazer à tona temas que saiam do objetivo principal de falar e fazer música por aqui. Porém, há alguns meses tenho recebido muitas perguntas e até vem circulando algumas fake news relacionadas a minha vida pessoal. E com o intuito de dar um fim definitivo a informações mentirosas e infundadas, preferi fazer algo que detesto: abordar pessoalmente o assunto, sempre buscando preservar a minha intimidade e integridade", disse ela.

Então, ela declarou que a separaão aconteceu há algum tempo. "Eu e a Verônica Schulz não estamos mais juntas. Foi uma decisão tomada há algum tempo e em comum acordo, com muito amor envolvido. Vivemos juntas por quase 4 anos muito intensos, cheios de muita entrega e descoberta. Fomos amantes, melhores amigas e temos o objetivo de nos preservar pra seguir tendo uma relação leve e amorosa, honrando e respeitando a história linda que escrevemos até aqui", afirmou.

Por fim, ela pediu respeito neste momento de sua vida. "Não esperem que eu seja a pessoa que vai ficar abordando esse tema de forma deliberada, porque além de ser um momento delicado, não sou o tipo de pessoa que usa desses acontecimentos pessoais para buscar engajamento ou promover meu trabalho. Então, o que peço a todos é: respeito e empatia. Seguirei daqui sempre buscando compartilhar alegria e conteúdos musicais e de qualidade pra todos que torcem por mim e gostam do meu trabalho", escreveu.

O look de Lauana Prado no Grammy Latino

A cantora Lauana Prado caprichou na escolha do seu look para marcar presença na cerimônia de premiação do Grammy Latino em Sevilla, na Espanha. A estrela surgiu com um vestido estiloso e feito à mão especialmente para a ocasião.

A artista escolheu um vestido no estilo boho chic, que foi feito exclusivamente para ela pela estilista Verônica Schulz. O look foi inspirado no estilo da própria cantora, em tons terrosos e com base nos figurinos dela no álbum Raiz ao vivo em São Paulo. Inclusive, o modelito conta com 600 franjas feitas à mão e chapéu com penas e um bordado artesanal com o símbolo do signo de gêmeos. O look é avaliado em mais de R$ 20 mil .

Lauana Prado está indicada na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja por Raiz ao vivo em São Paulo. "Estou muito feliz e ansiosa! Sei que a indicação ao Grammy Latino já é muito especial e um reconhecimento enorme, por isso entrego nas mãos de Deus a realização deste sonho, confiando de que no tempo dEle acontecerá. Todos os artistas que estão concorrendo são sensacionais, com projetos incríveis", disse ela.