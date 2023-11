Saiba o preço do vestido de Lauana Prado para o Grammy Latino

Lauana Prado usa vestido feito à mão para prestigiar a cerimônia do Grammy Latino

A cantora Lauana Prado caprichou na escolha do seu look para marcar presença na cerimônia de premiação do Grammy Latino nesta quinta-feira, 16, em Sevilla, na Espanha. A estrela surgiu com um vestido estiloso e feito à mão especialmente para a ocasião.

A artista escolheu um vestido no estilo boho chic, que foi feito exclusivamente para ela pela estilista Verônica Schulz. O look foi inspirado no estilo da própria cantora, em tons terrosos e com base nos figurinos dela no álbum Raiz ao vivo em São Paulo. Inclusive, o modelito conta com 600 franjas feitas à mão e chapéu com penas e um bordado artesanal com o símbolo do signo de gêmeos. O look é avaliado em mais de R$ 20 mil .

Lauana Prado está indicada na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja por Raiz ao vivo em São Paulo. "Estou muito feliz e ansiosa! Sei que a indicação ao Grammy Latino já é muito especial e um reconhecimento enorme, por isso entrego nas mãos de Deus a realização deste sonho, confiando de que no tempo dEle acontecerá. Todos os artistas que estão concorrendo são sensacionais, com projetos incríveis", disse ela.

Luana Prado e sua terceira indicação ao Grammy Latino

Em conversa recente com a CARAS Digital, a cantora Lauana Prado comentou que, apesar de ser a terceira indicação ao Grammy Latino, a surpresa e felicidade em receber a notícia é sempre a mesma. “Sempre parece a primeira! A sensação é indescritível, é mágica. É de fato como se eu estivesse ganhando aquele prêmio. A indicação já é um prêmio, já é a premiação para mim”, comentou.

“São muitos anos, o mercado musical, principalmente no nosso país, é muito extenso e é muito improvável pelas possibilidades. São poucas possibilidades para a quantidade de artistas que a gente sabe que tem no mercado, na música brasileira, que são competentíssimos. A gente conseguir furar essas bolhas, chegar nesse lugar, com certeza já é um mérito absurdo”, comentou a cantora já reforçando a realização profissional que a indicação traz.

Falando no profissional, essa indicação ao Grammy tem um gostinho diferente. É o primeiro álbum indicado em que Lauana não aparece apenas como cantora: “Minha terceira indicação ao Grammy Latino e a primeira que eu tenho a oportunidade de estar nesse 360 como cantora, produtora, arranjadora, compositora. Para mim é uma satisfação profissional muito grande assim, são 17 anos trabalhando com música, vivendo realmente pelo sonho, por vontade de acontecer como como profissional e como artista. E isso é o resultado já de um grande de um trabalho de muita dedicação feito com muitos anos. Acredito que independente do resultado já ter chegado até ali ao lado de grandes nomes de artistas que são ídolos para mim com certeza já é a comprovação de que tudo valeu a pena, tudo vale muito a pena”.