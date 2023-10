Lauana Prado comenta terceira indicação consecutiva ao Grammy Latino: “Sensação indescritível”

A cantora sertaneja Lauana Prado recebeu sua terceira indicação ao Grammy Latino por seu álbum “Raiz”

Nessa quarta-feira, 11, Lauana Prado lança seu álbum “Raiz Goiânia”, parte de seu projeto musical em que dá uma nova roupagem a clássicas músicas sertanejas. Em meio a shows e produção deste novo álbum, uma feliz notícia chegou: Lauana foi indicada a um Grammy Latino. A artista recebeu a indicação pelo álbum “Raiz”, o primeiro desse projeto, lançado em 2022.

Na verdade, essa é a terceira vez consecutiva em que Lauana é indicada ao prêmio na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja. Em conversa com a CARAS Digital, a cantora comentou que apesar de ser a terceira vez, a surpresa e felicidade em receber a notícia são sempre as mesmas. “Sempre parece a primeira! A sensação é indescritível, é mágica. É de fato como se eu estivesse ganhando aquele prêmio. A indicação já é um prêmio, já é a premiação para mim”, comentou.

“São muitos anos, o mercado musical, principalmente no nosso país, é muito extenso e é muito improvável pelas possibilidades. São poucas possibilidades para a quantidade de artistas que a gente sabe que tem no mercado, na música brasileira, que são competentíssimos. A gente conseguir furar essas bolhas, chegar nesse lugar, com certeza já é um mérito absurdo”, comentou a cantora já reforçando a realização profissional que a indicação traz.

Falando no profissional, essa indicação ao Grammy tem um gostinho diferente. É o primeiro álbum indicado em que Lauana não aparece apenas como cantora: “Minha terceira indicação ao Grammy Latino e a primeira que eu tenho a oportunidade de estar nesse 360 como cantora, produtora, arranjadora, compositora. Para mim é uma satisfação profissional muito grande assim, são 17 anos trabalhando com música, vivendo realmente pelo sonho, por vontade de acontecer como como profissional e como artista. E isso é o resultado já de um grande de um trabalho de muita dedicação feito com muitos anos. Acredito que independente do resultado já ter chegado até ali ao lado de grandes nomes de artistas que são ídolos para mim com certeza já é a comprovação de que tudo valeu a pena, tudo vale muito a pena”.

Quem concorre com a sertaneja neste ano na categoria “Melhor Álbum Setanejo” no Grammy Latino são: Chitãozinho & Xororó, Daniele Marília Mendonça. E Lauana ainda afirmou que sua presença na cerimônia está garantida: “Dia 16 de novembro é a cerimônia, e eu vou estar lá em Sevilha, na Espanha, muito esperançosa de trazer esse prêmio. Se Deus quiser vai dar certo”.

Fotos das férias!

Antes da agenda corrida com shows e lançamento de álbum, Lauana tirou alguns dias de férias e aproveitou uma viagem para Curaçao, uma ilha no Caribe. A artista posou para fotos apenas com roupa de banho no pôr-do-sol paradisíaco.

Porém, logo após postar as fotos encantadoras, a cantora já avisou os fãs que estava voltando. "Já no voo, começando a rota de volta pra casa e doida de saudade de vocês, do palco… Amanhã tem Monteiro Lobato/SP que com certeza vai me encontrar nessa vibe aí: recarregada por um pôr do sol inesquecível!", disse ela.