Lauana Prado impressiona ao exibir corpo escultural durante viagem

A cantora Lauana Prado ganhou elogios ao postar fotos de biquíni durante suas férias em Curaçao

A cantora Lauana Prado arrancou suspiros dos seguidores das redes sociais na noite desta sexta-feira, 29, ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo toda sua beleza e seu corpo escultural durante sua viagem de férias.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a dona do hit 'Cobaia' chamou a atenção ao surgir fazendo poses enquanto curte o pôr do sol na praia. Para o momento de lazer, a artista, que está em Curaçao, uma ilha no Caribe, apostou em um biquíni fio-dental e óculos escuros.

Ao compartilhar as três fotos, Lauana aproveitou para contar que suas férias chegou ao fim, e ela já está no avião voltando para o Brasil. A cantora também falou sobre sua agenda de shows. "Já no voo, começando a rota de volta pra casa e doida de saudade de vocês, do palco… Amanhã tem Monteiro Lobato/SP que com certeza vai me encontrar nessa vibe aí: recarregada por um pôr do sol inesquecível!", disse ela.

E completou falando sobre os próximos lançamentos. "Obrigada por me receber tão bem Curaçao, obrigada a minha central de fãs por tudo o que me proporcionaram de alegria nesses dias com as audições do Raiz e Desandei nas rádios. Tô de volta e tô voltando muito melhor, pra um lançamento incrível e especial que já, já ta pintando por aí. Me aguardem!", finalizou.

Os seguidores encheram a publicação de curtidas e elogios. "Musa", disse uma internauta. "A cantora mais linda do mundo", escreveu outra. "Maravilhosa demais", falou uma seguidora. "Que mulher", comentou mais uma fã.

Lauana curte banho de piscina com a namorada

Recentemente, Lauana Prado curtiu dias de descanso em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e compartilhou com os seguidores alguns registros do momento de lazer. Em uma das fotos, a cantora aparece de biquíni na piscina com a namorada, Veronica Schulz, com quem está há cerca de três anos. "Dias de descanso para o corpo e para mente, porque nem só de enxadada vive a gata", escreveu a voz do hit "Cobaia", que para se refrescar apostou em um beachwear estampado. Veja as fotos!