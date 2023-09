De biquíni, Lauana Prado curte banho de piscina com namorada e detalhe chama atenção; veja

Cantora sertaneja mostrou momento descontraído com a influenciadora Veronica Schulz

Lauana Prado curtiu dias de descanso em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, compartilhou com os seguidores alguns registros do momento de lazer. Em uma das fotos, a cantora aparece de biquíni na piscina com a namorada, Veronica Schulz.

O casal está junto há cerca de três anos. "Dias de descanso para o corpo e para mente, porque nem só de enxadada vive a gata", escreveu a voz do hit "Cobaia".

Para se refrescar, Lauana apostou em um beachwear estampado. A roupa de banho deixou as curvas poderosas da sertaneja em evidência no clique em que ela aparece fazendo poses descontraídas com Veronica. "Minha sereia. Linda e maravilhosa, te amo", declarou-se a influenciadora mineira.

Lauana Prado colocou o corpo para jogo ao curtir piscina com namorada, Veronica Schulz

Lauana Prado arranca suspiros dos fãs

Nos comentários, os seguidores não economizaram nos elogios. "Merecem, né? Aproveitem muito. Maravilhosas", falou uma. "Lauana acabando com a autoestima da galera. Está pouco trincada a menina", observou outra. "Perfeição existe, sim", afirmou uma terceira.

"O corpo da gata todo definido", destacou um. "Essa sabe ser bonita, ein", destacou uma. "E esse shape, Lau? Tá linda demais", babou outro. "Gente, nunca vi umbigo mais bonito que o seu, Lau", disparou uma. "Princesa! Queria ter só 1% da sua beleza", reagiu outra. "Que mulher, meu amigo", apontou um.

Lauana Prado recebeu elogios na web ao postar cliques de biquíni (Foto: Reprodução Instagram)

O sucesso de Lauana Prado

A personalidade forte colocou Lauana Prado entre os maiores nomes femininos da música sertaneja. De 2019 até agora, ela emplacou sucessos como "Zap", além de "Whisky Vagabundo" e "Desandei", do projeto recém-lançado.

Presença marcada em grande eventos, Lauana se apresentou no palco principal da Festa do Peão de Barretos pela primeira vez e revelou a intenção de gravar um álbum só com mulheres para enaltecer a união das cantoras do gênero.