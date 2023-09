Marília Mendonça é indicada ao Grammy Latino 2023 com álbum póstumo

Marília Mendonça concorre em categoria sertaneja do Grammy Latino 2023 com o álbum póstumo 'Decretos Reais, Vol. 3'

Nesta terça-feira, 19, a cantora Marília Mendonça foi indicada ao Grammy Latino 2023. Ela irá concorrer na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja com seu disco póstumo Decretos Reais, Vol. 3, lançado em março de 2023. Esta é a quinta vez que a artista é indicada à premiação.

O álbum é o terceiro volume do projeto Decretos Reais, lançado após a morte da Rainha da Sofrência em um acidente aéreo em novembro de 2021. Ele conta com faixas da live Serenata, realizada em 2021 durante a pandemia, incluindo: Hackearam-me, Cumbia do Amor, Infiel/Amante Não Tem Lar e O Que Falta Em Você Sou Eu.

A cantora disputa a categoria com outros brasileiros, incluindo Daniel, Jorge & Mateus, Lauana Prado e Chitãozinho & Xororó. Apesar de já ter sido indicada cinco vezes ao Grammy Latino, Marília somente venceu em 2019 com o álbum Todos os Cantos.

Vale lembrar que antes de falecer, a artista deixou um acervo com pelo menos 100 músicas inéditas para seus fãs. As faixas estão sendo catalogadas e planejadas para serem lançadas, com a intenção de manter a música de Marília Mendonça viva mesmo após sua partida.

Mãe de Marília Mendonça se encontra com Simone Mendes

Na última sexta-feira, 15, Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, surpreendeu seus seguidores ao convidar a cantora Simone Mendes para almoçar em sua casa em Goiânia. O encontro aconteceu durante passagem da sertaneja pela cidade com sua turnê.

"Estou com uma convidada de última hora, show em Goianésia hoje, uma pessoa maravilhosa, super carismática, e eu vou almoçar com ela. Ai meu Deus, como estou nervosa. Estou fazendo um arroz de fraldinha e daqui a pouco ela estará aqui. O dia vai ser top", contou Ruth, emocionada, momentos antes de encontrar a cantora.

A mãe da Rainha da Sofrência preparou uma mesa bem bonita para receber Simone. Na hora da chegada, a cantora registrou o momento do encontro e compartilhou com os fãs. "Cheguei! Agora sim", disse Simone. Ruth se surpreendeu com o tamanho da artista e disparou: "É do meu tamanho. Que linda!". Carinhosa, a sertaneja a elogiou. "Cheirosa", respondeu a irmã de Simaria.