Encontro de Simone Mendes e mãe de Marília Mendonça: veja como foi!

Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, convidou Simone Mendes para almoçar em sua casa

Simone Mendes recebeu um convite para almoçar com a mãe de Marília Mendonça, em Goiânia (GO) nesta sexta-feira (15), e foi até a casa de dona Ruth Moreira visitá-la.

"Estou com uma convidada de última hora, show em Goianésia hoje, uma pessoa maravilhosa, super carismática, e eu vou almoçar com ela. Ai meu Deus, como estou nervosa. Estou fazendo um arroz de fraldinha e daqui a pouco ela estará aqui. O dia vai ser top", contou Ruth, emocionada, momentos antes de encontrar a cantora.

Dona Ruth mostrou almoço que preparou para Simone Mendes (Foto: Reprodução Instagram)

Empolgada, Simone registrou a hora em que chegou na casa de dona Ruth e compartilhou com os fãs como foi a recepção. "Cheguei! Agora sim", disse Simone. A mãe de Marília se surpreendeu com o tamanho da artista e disparou: "É do meu tamanho. Que linda!". Carinhosa, a sertaneja a elogiou. "Cheirosa", respondeu a irmã de Simaria.

Assim que anunciou a carreira solo, Simone lançou a canção "Erro Gostoso" e bateu recorde no Spotify. Com a nova fase, ela passou por mudanças no visual e chamou atenção do público.

Marília Mendonça lidera ranking das 50 músicas mais tocadas no Brasil

Percusora do feminejo, Marília Mendonça morreu vítima de politraumatismo, provocado pelo acidente de avião ocorrido em Caratinga, na Região do Vale do Rio Doce, no dia 5 de novembro de 2021. Além dela, também faleceram o piloto, Geraldo Medeiros; o copiloto, Tarciso Viana; o produtor Henrique Ribeiro; e o tio e assessor de Marília, Abicieli Silveira Dias Filho.

No primeiro semestre de 2023, o sertanejo despondou a liderança com oito entre as 10 mais tocadas. A faixa principal do ranking é "Leão" que abre o EP "Decretos Reais", lançamento póstumo de Marília. Os dados são somados pelas plataformas Spotify, Youtube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster. No levantamento, há apenas uma música estrangeira: "Flowers", de Miley Cyrus na 26ª posição.