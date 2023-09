Mãe de Marília Mendonça se pronuncia após boatos envolvendo Maiara e Maraisa: "Perplexa"

Mãe de Marília Mendonça se pronuncia nas redes sociais; irmão da cantora também foi envolvido na história

Mãe de Marília Mendonça, a empresária RuthMendonça publicou uma mensagem nas redes sociais para desmentir boatos de uma desavença envolvendo a dupla Maiara e Maraisa, que eram muito amigas de sua filha.

Tudo começou quando o irmão da cantora, João Gustavo, curtiu uma publicação de um usuário com críticas à dupla. Após a postagem, fãs da eterna Rainha da Sofrência se revoltaram com a postura do irmão da sertaneja.

Foi então que dona Ruth apareceu para desmentir qualquer problema. " Eu nunca tive nem um desentendimento com a Maiara e Maraisa, sempre foram aqui de casa. A minha briga é com vocês, folgadas, que querem atacar meu filho, o Murilo, achando que podem fazer o que querem e falar o que querem", disparou ela.

A mãe de Marília Mendonça ainda criticou a criação de uma polêmica sem sentido. "Eu realmente fico perplexa, a Marília chamava vocês de anjos, pessoas que sem motivo atacam a família, o João, o Murilo, em nome da Marília. Vocês fazem parte desse legado, então não entendo a maldade, afeta o Léo e a mim que sou mãe e vou defendê-los", disse ela.

Veja as publicações:

Esse irmão da Marília não gosta das meninas, olha o que ele curtiu, eu fico puta da vida, pq se elas usassem a imagem da Marília no telão iriam dizer a mesma coisa, que estavam explorando a imagem dela, isso é muito triste, cada vez mais as gêmeas estão evitando coisas da marilia pic.twitter.com/aQneeULGCy — 🇵🇹Maiara Maraisa=Maiarisas🇵🇹 (@sildasmaiarisas) September 4, 2023

Eu realmente fico perplexa , a Marília chamava vcs de anjos , pessoas que sem motivo atacam a família , o João o murilo em nome da Marília . Vcs fazem parte desse legado , então não entendo a maldade , afeta o Léo e a mim que sou mãe , e vou defendê-los 🥲🥲😌 — Dona Ruth 👑 (@donaruthoficial) September 4, 2023

Eu nunca tive nem um desentendimento com a Maiara e Maraisa sempre foram aqui de casa , a minha briga e com vcs folgadas que querem atacar meu filho o Murilo achando que podem fazer o que querem e falar o que querem — Dona Ruth 👑 (@donaruthoficial) September 4, 2023

Murilo Huff também foi criticado recentemente

Recentemente, Murilo Huff foi alvo de críticas nas redes sociais após assumir o relacionamento com a influenciadora digital Gabriela Versiani. Mas o cantor faz questão de mostrar que as opiniões negativas não abalam a relação e publica várias declarações de amor para a nova dona de seu coração, que é natural de Minas Gerais e tem 25 anos.