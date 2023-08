Quem é a namorada de Murilo Huff? Influencer já viveu romance com famosa

Namorada de Murilo Huff é abertamente bissexual e já viveu relacionamento com famosa por quase um ano

Depois de pouco mais de um mês de namoro, Murilo Huff (27) não nega que está apaixonadíssimo por Gabriela Versiani (25). O famoso tem compartilhado cliques românticos nas redes sociais e, inclusive, defendido a amada de ataques.

Na última semana, por exemplo, o pai do filho de Marília Mendonça usou seu perfil do Instagram para compartilhar uma declaração de amor para a influenciadora. Na postagem, ele mostrou que as opiniões negativas não abalaram a relação.

Na ocasião, Gabriela estava comemorando seu aniversário de 25 anos e recebeu uma carinhosa mensagem. "Hoje é seu dia, mas quem ganha o presente é quem tem a alegria de viver do seu lado e ser contagiado pela sua energia. Feliz aniversário, meu amor! Muita saúde e muitos anos de vida!”, escreveu o artista.

MAS, AFINAL, QUEM É GABRIELA VERSIANI?

Com milhares de seguidores espalhados entre Tiktok e Instagram, Gabriela Versiani é natural de Minas Gerais. Com apenas 25 anos de idade, a moça já acumula alguns detalhes curiosos em seu currículo.

Ela já namorou com o cantor Kevinho, com quem viveu um relacionamento de dois anos. Na época, o casal esbanjava romantismo e muitas trocas de presentes luxuosos. Versiani, por exemplo, chegou a ganhar uma bolsa avaliada em R$ 10 mil do funkeiro.

O namoro dos dois aconteceu de maneira inesperada, visto que Kevinho não imaginava que Gabriela gostava de homens. Ela é bissexual e chegou a viver um affair com a popular DJ Bárbara Labres. O romance entre elas aconteceu entre 2018 e 2019.

A relação entre as duas foi importante para Gabriela se assumir bissexual para a sua família. Ela contou que tinha medo de como eles iriam reagir, mas acabou se surpreendendo. "Todos alegaram serem a favor da minha felicidade, e isso é o que mais importa", disse ela no podcast PodDelas.

“Trato [a bissexualidade] de maneira super natural pois gosto de estar com quem me faz sentir bem, independente de gênero. Sou [bi] sim, e sou muito bem resolvida quanto a isso”, declarou a morena.