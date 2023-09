Simone Mendes usa look colado e famosos reagem à beleza da cantora: 'Tá gata demais'

Sertaneja caprichou na produção e foi alvo de elogios nas redes sociais

Simone Mendes chamou atenção ao mostrar o look que elegeu para participar do festival Buteco, que se tornou uma tradição no cenário musical brasileiro, reunindo grandes nomes em um line-up escolhido a dedo por Gusttavo Lima, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, no último fim de semana. O registro foi feito pelo fotógrafo Jackson Dorneles (@dorneles).

Para o evento, Simone apostou em um macacão colado com cintos na altura do busto. O look all black destacou o corpo curvilíneo da cantora, que recebeu uma chuva de elogios nas redes sociais. "É a beleza", disse Ivete Sangalo. "Como você tá linda e deslumbrante", afirmou Lucas Guimarães. "Tu tá gata demais", destacou Bella Falconi. "Gata", acrescentou Pétala Barreiros.

"Bicha bonita demais da conta", disparou Daniela Albuquerque. "Linda", falou Preta Gil. "Ai, que linda", concordou Munik Nunes. "Maravilhosa", comentou Flavia Camargo. "É muito linda", babou Fabiana Karla. "Belíssima", apontou Rizia Cerqueira.

Simone Mendes valorizou suas curvas em look todo preto (Divulgação @dorneles)

Além de famosos, Simone também arrancou suspiros dos fãs. "O estilista que está cuidando das roupas da Simone nesta fase de carreira solo, está de parabéns. Ela já tem uma eleza natural e com roupas bonitas está mais bela ainda", opinou uma. "Gente, o que ela fez? Já era linda, agora está maravilhosa e magérrima", observou outra. "Ela está tão leve que até está perdendo peso, sem pressão, e ficando cada dia mais maravilhosa", notou uma terceira. "Essa mulher já é deslumbrante de linda, mas agora ela tá no auge da beleza dela", completou um.

Beleza de Simone Mendes impressionou internautas (Divulgação @dorneles)

Emagrecimento de Simone Mendes

Após a gravidez de Zaya, Simone Mendes iniciou o tratamento com uma nutróloga e, depois de uma bateria de exames, descobriu ter uma condição clínica que dificultava a perda de peso. Casada com o empresário Kaká Diniz, com quem tem também Henry, a sertaneja eliminou 25 kg e recuperou a autoestima de volta. O emagrecimento aconteceu em tempo recorde. No fim de 2021, a artista se submeteu a uma cirurgia de remoção de pele, que ainda a incomodava.