Com seu novo visual, Simone Mendes ostenta corpaço em look justinho e arrasa

Cantora Simone Mendes exibiu novos cabelos em fotos toda arrumada e impressionou com tanta beleza

CARAS Digital Publicado em 23/08/2022, às 08h33

A cantora Simone Mendes (38) mudou o visual para seguir carreira solo após o anúncio do fim de sua dupla com a irmã, Simaria Mendes (40). Nesta segunda-feira, 22, ela exibiu o resultado da transformação em sua rede social e impressionou com a mudança.

Após mostrar os fios mais claros em um vídeo de antes e depois, a artista sertaneja compartilhou fotos em seus stories toda arrumada com seu novo cabelo. Usando um look todo jeans, Simone Mendes posou no espelho da sala de jantar de sua mansão e arrasou.

Além do clique de corpo inteiro, a cantora fez uma selfie e impressionou os seguidores ao mostrar de perto como ficou sua aparência com as madeixas mais claras.

No último domingo, 21, Simone Mendes comentou que mudaria o visual para dar uma repaginada em sua imagem para iniciar a carreira solo. Apesar de ter mudado o cabelo, a sertaneja contou que continuará com o mesmo empresário e mesma banda para seus shows.

Ainda durante seu pronunciamento, a famosa aproveitou para explicar qual será o estilo musical que adotará para sua carreira. Isso porque, houve boatos de que ela optaria pelo gospel após a separação de Simaria Mendes.

Simone enche os olhos de lágrimas ao falar de Simaria

Após falar sobre como será sua carreira solo, Simone Mendes comentou sobre Simaria Mendes e encheu os olhos de lágrimas ao chegar nesse assunto.

"Mas também to muito feliz pela minha irmã, porque ela ta feliz, ela quer esse tempo pra cuidar dos filhos dela e a coisa mais importante da vida é a família, os filhos da gente", explicou.

Por fim, Simone se declarou quase chorando: "E ela é meu sol, minha luz, minha anja, amo ela mais que qualquer desse mundo, muito tempo né, 30 anos de história, mas é isso eu to feliz por ela".

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!