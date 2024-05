Lauana Prado relembra conselho de Fernando Zor no começo da carreira

A cantora Mayara Prado mudou seu nome artístico para Lauana Prado após um conselho de Fernando Zor, da dupla Fernando & Sorocaba

Lauana Prado começou sua carreira artística participando de reality shows musicais. Em 2011, após se destacar no Jovens Talentos do Programa Raul Gil, ela foi escolhida para o time de Carlinhos Brown na primeira temporada do The Voice, ainda usando o nome artístico Mayara Prado. Anos depois, a mudança para Lauana Prado veio a partir de um conselho de Fernando Zor, da dupla Fernando & Sorocaba.

"Ele foi incrível, um grande anjo, mas que pensou muito no produto, na artista que ele traria para o mercado. No início, ele não sabia que nome colocar. Quando viu que era um nome composto, falou: 'Caramba! E esse Lauana aqui?'", contou a artista no Conversa com Bial desta segunda-feira, 27.

A partir daí, a artista viu sua carreira prosprerar. Durante o papo com Pedro Bial, ela contou que seu relacionamento com a influenciadora digital Veronica Schulz foi motivo de preconceito. O namoro, que durou quatro anos e chegou ao fim em 2023, "não era muito bem quisto entre pessoas conservadoras".

"Vivi algumas situações de homofobia, dentro e fora desse backstage, mas fiz questão de trazer meu relacionamento para um ambiente público [...], de falar sobre o assunto sem que se tornasse uma questão. Busquei fazer isso de maneira natural, até porque de fato estamos falando de um relacionamento no qual existia amor e cumplicidade", disse ela.

Lauana Prado responde se já traiu

Recentemente, a cantora abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e interagiu com os internautas. Na ocasião, ela falou sobre traição. "Já traí e já fui traída. Graças a deus, ultimamente não estou vivendo nem uma experiência e nem outra porque eu estou solteira. Oh, glória! Pensa numa coisa boa”, afirmou.

Sobre sua orientação sexual, ela afirmou: "Eu sou bissexual. Já namorei homem, já namorei mulher. Hoje em dia eu estou namorando ninguém. Estou aqui com o coração esperando a hora ou não. Bem tranquilinha”.