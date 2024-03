Lauana Prado revela se já traiu e qual é seu status de relacionamento

A cantora Lauana Prado respondeu perguntas dos fãs mais ousados e fez revelações de sua vida pessoal nas redes sociais

A cantora Lauana Prado abriu uma caixinha de perguntas nas redes sociais e se deparou com perguntas de seus fãs sobre sua vida pessoal. Ela respondeu sobre traição, sua orientação sexual e também sobre a possível formação de um trisal.

Para começar, a estrela disse que já traiu e já foi traída ao longo dos seus relacionamentos. "Já traí e já fui traída. Graças a deus, ultimamente não estou vivendo nem uma experiência e nem outra porque eu estou solteira. Oh, glória! Pensa numa coisa boa”, afirmou.

Então, ela revelou com qual orientação sexual se identifica. "Eu sou bissexual. Já namorei homem, já namorei mulher. Hoje em dia eu estou namorando ninguém. Estou aqui com o coração esperando a hora ou não. Bem tranquilinha”, declarou.

Por fim, a artista foi questionada se formaria um trisal e ela disse que já chegou a pensar na ideia, mas ainda não tem uma opinião formada. "Pensa numa coisa que estou considerando ultimamente. Outro dia eu vi um vídeo do casamento de um trisal, fiquei pensativa, reflexiva. Não me julga, não sei, não posso responder agora. Mas a ideia não é ruim, interessante e inteligentíssimo”, declarou.

Separação de Lauana Prado

Recentemente, Lauana Prado terminou o namoro com a influencer Veronica Schulz e fez um desabafo nas redes sociais sobre a separação.

"Bom, como todos que me acompanham sabem, não costumo trazer à tona temas que saiam do objetivo principal de falar e fazer música por aqui. Porém, há alguns meses tenho recebido muitas perguntas e até vem circulando algumas fake news relacionadas a minha vida pessoal. E com o intuito de dar um fim definitivo a informações mentirosas e infundadas, preferi fazer algo que detesto: abordar pessoalmente o assunto, sempre buscando preservar a minha intimidade e integridade. Eu e a Verônica Schulz não estamos mais juntas. Foi uma decisão tomada há algum tempo e em comum acordo, com muito amor envolvido. Vivemos juntas por quase 4 anos muito intensos, cheios de muita entrega e descoberta. Fomos amantes, melhores amigas e temos o objetivo de nos preservar pra seguir tendo uma relação leve e amorosa, honrando e respeitando a história linda que escrevemos até aqui", afirmou.

Por fim, ela pediu respeito neste momento de sua vida. "Não esperem que eu seja a pessoa que vai ficar abordando esse tema de forma deliberada, porque além de ser um momento delicado, não sou o tipo de pessoa que usa desses acontecimentos pessoais para buscar engajamento ou promover meu trabalho. Então, o que peço a todos é: respeito e empatia. Seguirei daqui sempre buscando compartilhar alegria e conteúdos musicais e de qualidade pra todos que torcem por mim e gostam do meu trabalho", escreveu.