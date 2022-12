Harry e Meghan comparam seu noivado dentro da Família Real a um reality show

Harry e Meghan expuseram imposições da realeza em série documental que está trazendo pânico para a Família Real

O Príncipe Harry (38) e a ex-atriz americana e duquesa, Meghan Markle (41) compararam o anúncio de seu noivado em 2017 a um reality show.

A comparação foi feita pelo casal na série documental ‘Harry & Meghan’, produção que teve seus três primeiros episódios divulgados nesta quinta-feira, 08.

Parte do terceiro episódio da produção é focada do anúncio do noivado dos dois. Em determinado trecho, Markle classificou o anúncio como um “reality show orquestrado”.

Depois, Harry contou como o anúncio do noivado era visto por membros da realeza como o “primeiro teste de verdade” para Markle.

Em seguida, a atriz fala sobre seus treinamentos e suas tensões antes do anúncio: “Eu precisei aprender muita coisa… inclusive o hino nacional. Treinei repetidas vezes, foi um batismo de fogo”.

Ela lembrou de sua dificuldade em acenar dentro dos padrões britânicos: “Você não deve acenar como um americano… É tudo muito mais ponderado. Eu não queria constranger a família”.

Ainda assim, apesar de seus esforços, Markle diz ter tido a impressão dos ataques contra ela sempre terem sido incessantes.

“Nós estávamos na corda-bamba. Todo dia era, ‘opa, apareceu mais uma história’. O tempo todo. Eles [os jornais] saiam atrás de tudo, descobrindo pessoas e criando as histórias mais repulsivas”.

Os três episódios finais tem lançamento marcado para 15 de dezembro.

Meghan Markle achou que Príncipe Harry estava brincando sobre se curvar para a Rainha

Dentre as diversas revelações feitas na primeira parte da temporada, Meghan deu alguns detalhes de sua relação com o marido e a Família Real.

A Duquesa de Sussex e o Príncipe comentaram sobre a primeira vez que a atriz de “Suits” conheceu a avó de Harry, a Rainha Elizabeth II (1926 – 2022).

A Duquesa então falou sobre o momento que Harry a informou como agir quando conhecesse a Rainha: “E eu lembro que estávamos no carro e nós estamos dirigindo e ele falou: ‘Você sabe que você tem que se curvar né?’. E eu pensei que fosse uma piada”.