Meghan Markle achou que Príncipe Harry estava brincando sobre se curvar para a Rainha

A Duquesa de Sussex comentou em novo documentário que achou que Príncipe Harry estava brincando quando a disse que ela deveria se curvar a Rainha Elizabeth II

Nesta segunda-feira, 8, a série “Harry e Meghan” que acompanha a vida do Príncipe Harry (37) e Meghan Markle (41), chegou a Netflix. Dentre as diversas revelações feitas na primeira parte da temporada, Meghan deu alguns detalhes de sua relação com o marido e a Família Real.

A Duquesa de Sussex e o Príncipe comentaram sobre a primeira vez que a atriz de “Suits” conheceu a avó de Harry, a Rainha Elizabeth II (1926 – 2022).

“Minha avó foi o primeiro membro principal da minha família que a Meghan conheceu. Ela não tinha ideia do que consistia. Então aconteceu um pouco de choque ao sistema por parte dela”, comentou Harry.

“Foi surreal. Não foi um grande momento de tipo: ‘Agora você vai conhecer a minha avó’”, lembrou Meghan. “Eu não sabia que iria conhecê-la até momentos antes. Nós estávamos no carro, e estávamos indo almoçar no Royal Lodge [palácio]. E ele falou: ‘Ah, minha avó está aqui, ela estará lá após a igreja’”, comentou.

A Duquesa então falou sobre o momento que Harry a informou como agir quando conhecesse a Rainha: “E eu lembro que estávamos no carro e nós estamos dirigindo e ele falou: ‘Você sabe que você tem que se curvar né?’. E eu pensei que fosse uma piada”.

O Príncipe ainda complementou: “Como você explica isso para pessoas? Como você explica que você precisa se curvar para sua avó? Especialmente se você é americana. Isso é estranho”.

A atriz ainda comentou brincando: “Agora, eu começo a perceber que era algo importante. Tipo, os americanos entenderiam: nós temos Medieval Times, um jantar e torneio. Foi assim. Me curvei como pensei”.

Vale lembrar que a primeira cena da série “Harry e Meghan” informa que as gravações utilizadas se encerraram em Agosto de 2022, ou seja, um mês antes da Rainha Elizabeth II falecer.

Agenda cheia!

Apesar dos rumores de que o Rei Charles III (74) e sua família estariam com medo da estreia da série documental sobre Príncipe Harry e Meghan Markle, e que revelações a produção poderia trazer, o monarca britânico não pareceu se abalar.

O Rei Charles III surgiu em reuniões com Vikram Doraiswami, comissário da Índia e Eitvydas Bajarunas, Embaixador da Lituânia no Palácio de Bukingham.