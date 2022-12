Rei Charles III faz aparições públicas no mesmo dia da estreia do documentário sobre Príncipe Harry e Meghan Markle

Nesta quinta-feira, 8, é mais um dia de trabalho normal para a Família Real britânica. Apesar dos rumores de que o Rei Charles III (74) e sua família estariam com medo da estreia da série documental sobre Príncipe Harry (37) e Meghan Markle (41), e que revelações a produção poderia trazer, o monarca britânico não pareceu se abalar.

O Rei Charles III surgiu em reuniões com Vikram Doraiswami, comissário da Índia e Eitvydas Bajarunas, Embaixador da Lituânia no Palácio de Bukingham.

O monarca britânico ainda foi fotografado comparecendo a um serviço na Igreja da Fraternidade Cristã Etíope, em Londres.

Em relação a série “Harry e Meghan”, a primeira coisa que se lê na tela é um aviso que diz: “Membros da Família Real se recusaram a comentar no conteúdo da série”. A série que teve sua primeira parte lançada nesta quinta-feira na Netflix, faz diversas revelações sobre o mundo da Família Real e seus bastidores.

