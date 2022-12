Família Real está com medo de documentário de Príncipe Harry e Meghan Markle

Príncipe Harry chegou a dizer que "britânicos precisam aprender uma lição", de acordo com jornal

O trailer da série documental que falará sobre a vida de Príncipe Harry (38) e Meghan Markle (41) antes e depois de se afastarem da Família Real tem causado pavores aos membros da monarquia britânica. De acordo com o jornal The Sun, eles estão assustados com o teor dos comentários do casal na produção, que estreia no próximo dia 08.

Uma fonte informou à publicação que a família real está assustada com a possibilidade de Harry criticar o povo britânico publicamente. Isso porque o Príncipe chegou a dizer que "os britânicos precisam aprender uma lição" antes da polêmica entrevista que deu ao lado de Meghan à apresentadora Oprah Winfrey (68) em março de 2021.

De acordo com um informante ao jornal, os comentários do casal são "inflamados e altamente explosivos". O tema do racismo e as alegações que alguns membros da realeza se opuseram ao casamento de Harry com Meghan também serão tratados no documentário.

Além do lançamento do documentário, Harry também escreveu uma autobiografia que será lançada no próximo mês.

O Rei Charles III (74) voltou a ser manchete nos jornais internacionais após um novo episódio dos bastidores da família real vir à público. De acordo com uma fonte também ao jornal The Sun, o monarca se recusou a atender as ligações ou responder aos e-mails do príncipe Harry, após ele sair da família real para viver nos Estados Unidos com a esposa, Meghan Markle, e os filhos, Archie (3) e Lilibet (1). Inclusive, ele afirmou: “Eu não sou um banco”.

A publicação revelou que Harry tentava fazer contato com o pai por meio do telefone, mas tinha as suas ligações recusadas. Então, o rapaz começou a ligar para a avó, a Rainha Elizabeth II (1926-2022), que ainda estava viva na época. Em uma ligação, ele teria pedido dinheiro para a avó e ela o questionou sobre o motivo para não fazer esse pedido ao seu pai. Assim, Harry contou que Charles não o atendia mais.