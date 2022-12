Rei Charles III recusa ligação do príncipe Harry: 'Eu não sou um banco'

Rei Charles III teria se negado a atender seu filho caçula, o príncipe Harry, e revelou o motivo

O Rei Charles III (74) voltou a ser manchete nos jornais internacionais após um novo episódio dos bastidores da família real vir à público. De acordo com uma fonte do jornal The Sun, o monarca se recusou a atender as ligações ou responder aos e-mails do seu filho caçula, o príncipe Harry (38), após ele sair da família real para viver nos Estados Unidos com a esposa, Meghan Markle (41), e os filhos, Archie (3) e Lilibet (1). Inclusive, ele afirmou: “Eu não sou um banco”.

A publicação revelou que Harry tentava fazer contato com o pai por meio do telefone, mas tinha as suas ligações recusadas. Então, o rapaz começou a ligar para a avó, a Rainha Elizabeth II (1926-2022), que ainda estava viva na época. Em uma ligação, ele teria pedido dinheiro para a avó e ela o questionou sobre o motivo para não fazer esse pedido ao seu pai. Assim, Harry contou que Charles não o atendia mais.

Desse modo, a rainha foi questionar Charles sobre o motivo para não atender seu filho e ele respondeu: “Porque eu não sou um banco”.

Vale lembrar que a relação de Harry com a sua família está estremecida desde que ele desistiu de fazer parte da realeza britânica e abandonou o serviço real. E tudo ficou mais tenso depois que ele anunciou que vai lançar um livro de memórias sobre os bastidores de sua vida na realeza e também gravou um documentário com a esposa para a Netflix. Desde então, Charles, o príncipe William e outros membros da realeza estão com um pé atrás com Harry. A realeza teme o que Harry pode contar nos dois projetos e como isso vai afetá-los.

Ex-namorada de Harry relembra o beijo dele

Catherine Ommanney contou sobre o relacionamento que teve com príncipe Harry. Ela contou que eles ficaram juntos por cerca de um mês e que percebeu que ele era muito imaturo e mimado. Porém, ela lembra até hoje do beijo dele.

Na declaração, Catherine contou que os dois ficaram juntos por cerca de um mês em 2006. Na época, ele tinha 21 anos e ela tinha 34 anos, e já era mãe de duas crianças. Assim, ela contou como era o beijo do príncipe em um momento especial deles. “Harry e eu estávamos na cozinha de um amigo e ele fez um ótimo sanduíche de bacon. Ficamos sentados conversando e rindo por muito tempo. Então, começamos a brincar de luta por uns 15 minutos e eu disse a ele que precisava ir para casa. Foi então que ele me levantou pela cintura e me segurou contra a parede. Ele me deu o beijo mais incrível e apaixonado que eu já tive na minha vida. Fiquei absolutamente sem palavras”, disse ela.