Harry e Meghan Markle abrem álbum de fotos inéditas em trailer na Netflix

Netflix divulga o primeiro trailer sobre o documentário do príncipe Harry e Meghan Markle e revela fotos da intimidade do casal

O príncipe Harry (38) e a duquesa Meghan Markle (41) vão contar a história deles em um documentário da Netflix. Nesta quinta-feira, 1, o projeto ganhou o primeiro trailer e encantou os fãs do casal real. Isso porque o vídeo trouxe fotos inéditas da vida íntima do casal, incluindo registros de momentos de diversão e romance do casal e também das gestações de Meghan.

Na narração, Harry e Meghan falam sobre as dificuldades que enfrentaram com a vida pública. “Eu tive que fazer tudo o que eu podia para proteger a minha família”, disse ele. Então, Meghan questiona sobre o motivo de fazer o documentário. “Quando tanto está em jogo, não faz mais sentido ouvir a nossa versão da história?”, declarou.

A data de lançamento ainda não foi divulgada.

Vale lembrar que o príncipe Harry também escreveu um livro, chamado Spare, que deverá ser lançado em janeiro de 2023, no qual ele promete contar suas memórias com honestidade.