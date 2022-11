Ex-namorada do príncipe Harry revela como era o beijo dele

Ex-namorada do príncipe Harry conta detalhes sobre o relacionamento relâmpago deles no passado e revela que ele era mimado

Ex-namorada do príncipe Harry, Catherine Ommanney relembrou a época em que viveu um relacionamento relâmpago com o filho do Rei Charles III. Em entrevista ao site The Sun, ela entregou detalhes do que eles viveram juntos e de como era a personalidade do príncipe na época. Inclusive, ela entregou que ele era mimado e levava broncas dos seguranças!

Na declaração, Catherine contou que os dois ficaram juntos por cerca de um mês em 2006. Na época, ele tinha 21 anos e ela tinha 34 anos, e já era mãe de duas crianças. Assim, ela contou como era o beijo do príncipe em um momento especial deles. “Harry e eu estávamos na cozinha de um amigo e ele fez um ótimo sanduíche de bacon. Ficamos sentados conversando e rindo por muito tempo. Então, começamos a brincar de luta por uns 15 minutos e eu disse a ele que precisava ir para casa. Foi então que ele me levantou pela cintura e me segurou contra a parede. Ele me deu o beijo mais incrível e apaixonado que eu já tive na minha vida. Fiquei absolutamente sem palavras”, disse ela.

Catherine ainda revelou que o príncipe tinha uma personalidade imatura e agia como um adolescente, tanto que ele vivia sendo repreendido pelos seguranças que o acompanhavam. Ela chegou a chamá-lo de carente e ciumento quando ele cobrava a sua atenção enquanto falava com outras pessoas. Uma vez, um segurança disse para ele: “Controle-se, você não pode se comportar assim”.

Apesar do romance ter sido rápido, ela guardou boas lembranças do príncipe. “Eu tive o melhor momento da minha vida quando estava com Harry enquanto tínhamos o senso de humor parecido. Sem ser arrogante, acho que nós gostamos um do outro, embora ele fosse muito jovem para mim. Se ele não fosse da realeza e fosse talvez dez anos mais velho, ele seria meu homem perfeito”, declarou.