Príncipe Harry e Meghan Markle são despejados de mansão pelo Rei Charles III

Para dificultar ainda mais a estadia do casal na Inglaterra, o Rei Charles III entregou a propriedade para o irmão, Príncipe Andrew

Rei Charles III (74) despejou o próprio filho, Príncipe Harry (38), e a nora, Meghan Markle (41), da mansão Frogmore Cottage, a única propriedade que o casal ainda tinha na Inglaterra.

De acordo com o jornal Daily Mail, a relação entre pai e filho não está nada bem desde o lançamento da polêmica autobiografia do caçula de Lady Diana (1961-1997), em que Harry expôs a realeza.

Com isso, para possivelmente dificultar a estadia do casal no Reino Unido durante a coroação, que acontece em 06 de maio, o monarca decidiu entregar a casa.

Harry e Meghan moravam na mansão antes de renunciarem os deveres reais. Agora, a propriedade fica com o Príncipe Andrew (63), que recentemente foi acusado de abuso sexual.

Segundo fontes internas, o Palácio de Buckingham emitiu o aviso de despejo dias depois que o livro do ruivo chegou às livrarias do mundo todo.

Sendo assim, o Duque e a Duquesa de Sussex tem até o verão europeu para tirarem todos os pertences e se mudarem definitivamente. O repórter Omid Scobie afirmou que o casal está em choque.

"Tudo parece muito como um castigo cruel. É como se [a família] quisesse tirá-los de cena para sempre. Harry e Meghan tem até o início do verão para se mudarem. Inicialmente, eles receberam apenas algumas semanas, mas agora eles têm pelo menos até depois da coroação. [...] Isso certamente significa o fim do tempo de Harry e Meghan no Reino Unido. Andrew está resistindo à ideia de se mudar para Frogmore Cottage depois que ela lhe foi oferecida na semana passada. Mas isso mostra que Harry e Meghan são impotentes para impedir o despejo", afirmou.

