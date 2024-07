Quem é? Mãe da suposta filha de Neymar é modelo e já participou de reality

Amanda Kimberlly deu à luz Helena no Hospital São Luiz Star em São Paulo, e a bebê pode ser filha de Neymar após breve relação no ano passado

Ao que tudo indica, Amanda Kimberllydeu à luz Helena. A pequena nasceu no Hospital São Luiz Star, em São Paulo, na quinta-feira, 4., e pode ser fruto de uma breve relação que Neymar teve com ela no ano passado. Durante a gestação, a modelo paulistana optou por se resguardar e fez menos publicações nas redes sociais.

De acordo com o jornalista Leo Dias, o jogador já foi visitar a suposta herdeira acompanhado pela mãe Nadine, pela irmã Rafaella e pelo primogênito.

Hoje com um perfil mais discreto nas redes sociais, Amanda é modelo e acumula cerca de 544 mil seguidores. Até o momento, ela fez apenas 23 posts nos quais limita os comentários e dá poucos detalhes de sua vida pessoal. Ela mostrou momentos em meio à natureza, com viagens a Caraíva (Bahia), Petrópolis (RJ) e Barcelona (Espanha).

Em 2016, ela participou de um reality show da MTV, o Are You The One?. Na atração, vários solteiros aproveitavam a vida com festas, bebidas, beijo, sexo e afins. A diferença para o De Férias Com O Ex eram as provas para descobrir quem era o seu parceiro ideal.

E o jogador não foi o primeiro famoso com quem ela se relacionou. Amanda já namorou Lucas Kobayashi, o Koba, guitarrista e um dos vocalistas do Restart. Eles engataram o romance no final de 2013 e há registros dos dois juntos até pelo menos 2014. As informações são da jornalista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

Neymar já é pai de Davi Lucca, de 12 anos, do seu relacionamento com Carol Dantas, e de Mavie, de oito meses, com Bruna Biancardi. Embora tenham anunciado a separação em novembro do ano passado, apenas um mês após o nascimento da herdeira, eles permanecem próximos e mantêm uma amizade em prol da filha.

Recentemente, Amanda mostrou o barrigão!. Veja: