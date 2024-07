Cláudia Abreu dá opinião sincera sobre influencers em novelas: “Grande problema”

Afastada das novelas há oito anos, Cláudia Abreu revela sua opinião sincera sobre influenciadores digitais ganharem espaço nos folhetins

Na última quinta-feira, 4, Cláudia Abreu compartilhou sua visão sincera sobre o impacto dos influenciadores digitais na televisão. Afastada das novelas há oito anos, a atriz revelou que não se preocupa com seu número de seguidores, mas confessou que acredita ser um ‘grande problema’ esse aspecto ser levado em conta pela indústria.

Durante uma entrevista à Rádio Metrópole, Claudia, que possui um milhão de seguidores e compartilha alguns conteúdos com muita discrição em suas redes sociais, destacou a presença dos influenciadores nas novelas como algo temporário: "O tempo vai dar conta disso. Eu acho que isso é um fenômeno atual e não acho que vai durar”, iniciou.

“Porque eu acho que a arte é muito forte e ela resiste. Eu fico muito tranquila. Eu não faço qualquer coisa para ter seguidores, achando que isso vai me trazer trabalho e que eu preciso desesperadamente deixar de ser eu mesma e fazer coisas que eu não faria para ganhar seguidores”, Cláudia detalhou sua relação com as redes sociais.

Em seguida, a atriz explicou qual é o ‘grande problema’ da participação dos influenciadores nos folhetins: “Porque eu acho assim: sempre vão precisar de bons atores. Isso vai acontecer naturalmente. O grande problema é que o critério seja só o número de seguidores, porque isso não qualifica ninguém”, ela revelou sua opinião pessoal.

“A pessoa pode ter muitos seguidores simplesmente porque se expõe. Não quero ser preconceituosa não, porque esses 'lacradores' podem ter gente talentosa também. Antigamente falavam dos modelos, isso sempre existiu de alguma maneira”, Cláudia relembrou um fenômeno antigo na indústri e comparou os influenciadores.

Por fim, a atriz veterana revelou que, apesar do conflito, os blogueiros que se dedicarem e demonstrarem talento encontrarão seu espaço na televisão: “O tempo vai dar conta disso, de quem realmente tem talento e de quem começou de outra maneira e não através de uma escola de teatro. Se tiver talento, vai ficar”, concluiu.

Vale lembrar que Cláudia Abreu está afastada das telinhas há oito anos, quando participou de sua última novela, como ‘Heloísa’ em ‘A Lei do Amor’. Durante seu tempo distante, ela chegou a marcar presença em seriados, como ‘Desalma’, do Globo Play, 'Sutura' na Amazon Prime, além de alguns filmes, ‘O Silêncio da Chuva’ e ‘Tempos de Barbárie’.

