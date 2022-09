Claudia Abreu fala sobre possibilidade de filme de ‘Cheias de Charme’: ‘Sempre pediram’

Em entrevista para um podcast, a atriz Cláudia Abreu falou sobre os 10 anos da novela que marcou época

Em entrevista para o podcast Papo de Novela, a atriz Claudia Abreu (51) contou que deseja que a história da novela Cheias de Charme, que foi exibida em 2012, tenha uma continuação.

“É claro que a gente adoraria fazer um filme, quem sabe dá certo. O público sempre pediu, sempre ficaram especulando sobre essa possível volta das Empreguetes, Chayene… essa novela que foi tão marcante e querida. A gente também morre de saudades, tomara que dê certo!”, disse ela.

A chance de uma sequência para a tão aclamada novela ganhou forças na internet recentemente, quando a atriz Taís Araújo, que vivia a Maria da Penha, postou em suas redes sociais uma foto com as outras protagonistas, Isabelle Drummond, que interpretava Maria Aparecida e Leandra Leal, que fazia a Maria do Rosário, além da diretora Denise Saraceni e da figurinista Gogoia Sampaio.

Veja a publicação de Taís Araújo com as protagonistas de Cheias de Charme:

Ainda durante a conversa, Cláudia quis destacar a importância da novela na época em que foi exibida. "O sucesso da novela se deve, sobretudo, ao roteiro. O Filipe Miguez e a Izabel Oliveira fizeram uma novela muito original, com essa mudança de perspectiva. Antigamente, as empregadas serviam na sala, entravam mudas e saíam caladas. E nessa novela o importante acontecia na cozinha. Era uma história sobre elas, sobre a vida amorosa, a batalha diária delas, relação com a patroa... uma coisa tão nossa, brasileira. Então isso criou logo uma identificação, só que de uma maneira muito leve e pop, em uma novela musical. A gente falou de assuntos muitos espinhosos da nossa sociedade de uma forma muito divertida. E Chayene, claro, foi uma oportunidade única de poder fazer uma personagem diferente - cantar, dançar, fazer um tipo cômico, ir por um caminho que eu nunca tinha ido em televisão e que me abriu muitas outras possibilidades. Foi muito divertido.", declarou.