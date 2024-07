Saiba detalhes da vida da irmã de Bruna Marquezine

Irmã de Bruna Marquezine, Luana Maia leva uma vida discreta e repleta de detalhes. Saiba mais sobre ela

Irmã de Bruna Marquezine, Luana Maia leva uma vida discreta. Nos últimos dias, ela viu o seu nome repercutir na internet por causa da declaração de amor de seu namorado para ela. Agora, que tal saber mais curiosidades sobre a vida da jovem?

Luana Maia é a única irmã de Bruna Marquezine e tem 20 anos de idade. Ela optou por usar o seu sobrenome de batismo, deixando de lado o nome artístico da irmã famosa.

Durante a infância, Luana chegou a fazer um trabalho na TV. Ela interpretou a personagem Clara na novela Em Família, de 2014, quando tinha apenas 11 anos de idade. Na época, ela fazia aulas de teatro. Em 2015, ela também fez parte do elenco do quadro Dancinha dos Famosos, do Domingão do Faustão. Durante a infância, a morena se destacou na área dos estudos. Ela participou de competições escolares de matemática, lógica e raciocínio.

Hoje em dia, Luana Maia é produtora. Ela atua como produtora executiva em um projeto de dança contemporânea e artes cênicas. A jovem também é artista visual e faz obras de arte.

Luana também está apaixonada! Ela namora com o estudante de Engenharia de Produção João Fernando.

Namorado fez declaração para Luana Maia

Após assumir seu namoro publicamente, a jovem Luana Maia foi surpreendida com uma declaração apaixonada do namorado nas redes sociais. O amor dela, João Fernando Alvariz, se declarou ao abrir um álbum de fotos de um passeio em uma cachoeira em suas redes sociais. Na legenda, o jovem manteve a discrição, mas abriu seu coração: “Final de semana com meu coração. Te amo, meu amor”, disse o estudante, que recebeu uma resposta: “Te amo muito meu mozão!!!!”, comentou Luana.