Príncipe Harry e Meghan Markle não terão “papel oficial” na coroação de Charles III

Até o começo do mês fontes revelam que príncipe Harry e Meghan ainda não teriam sido convidados para o evento

Em meio às notícias divulgadas pela imprensa britânica nos últimos dias, muito se especula se o príncipe Harry (38) e Meghan Markle (41), irão participar da coroação de Charles III (74), prevista para ocorrer no dia 6 de maio, na Abadia de Westminster, em Londres.

Uma fonte do palácio disse à revista americana, People, que o duque e duquesa de Sussex serão convidados para a coroação. A relação entre Harry e sua família já estava tensa desde que o casal decidiu deixar a família real e após o lançamento do livro de memórias do príncipe Harry, Spare, no mês passado as confusões aumentaram.

A fonte também diz que o rei está ansioso para que a situação “se acalme” a tempo de sua coroação: "É uma ocasião tão importante para Charles, e ele gostaria que seu filho estivesse na coroação para testemunhar. Ele gostaria de ter Harry de volta à família. Se eles não o fizerem resolva isso, sempre fará parte do reinado do rei e como ele deixou sua família desarticulada. Ele tem a reputação de pai distante e seria terrível para ele continuar assim.”

Uma fonte confirmou ao jornal Express que membros da família real disseram que o casal vai comparecer à coroação. “Eles esperam isso completamente”, declarou. “Eles devem perceber que só há um assunto que muitos da família estarão dispostos a discutir e esse é o clima”, revelou o informante.

Se o duque e a duquesa de Sussex, participarem do evento, entende-se que eles não terão um papel oficial na cerimônia ou aparecerão na varanda do Palácio de Buckingham.

Ao contrário de Charles que espera uma reconciliação, príncipe William (41) não teria feito nenhum esforço para falar com o irmão após o lançamento do livro e brigas entre William e Harry preocupam o Palácio.

“Quanto mais a rivalidade continuar, menos provável é uma reconciliação”, disse uma fonte próxima do Palácio ao US Weekly, acrescentando que internamente os membros tentam encontrar soluções para resolver o relacionamento de William e Harry por conta da coroação de Charles.