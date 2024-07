Suposta filha de Neymar, treta de Arthur Aguiar e carta da viúva de Chrystian agitam semana

Últimos dias foram agitados no mundo das celebridades deixando nomes como Neymar e Arthur Aguiar em alta; confira a seguir o resumo da CARAS Brasil

A semana foi agitada no mundo dos famosos, com o nascimento da suposta terceira filha de Neymar Jr. (32), mais uma treta entre Arthur Aguiar (35) e Maíra Cardi (40), e desdobramentos da carta aberta de Key Vieira (54), viúva do cantor Chrystian, morto aos 67 anos. Pensando nisso, a CARAS Brasil reuniu a seguir os principais acontecimentos dos últimos sete dias. Confira o resumo!

O domingo, 30, foi marcado pela comemoração do aniversário de Marina Ruy Barbosa (29). Apesar da beleza da artista ter se tornado assunto, sua mãe, Gioconda Ruy Barbosa (55), conhecida como Gio Ruy Barbosa, roubou a cena e recebeu uma enxurrada de elogios de fãs e seguidores.

Já a segunda-feira, 1º, começou com uma nova polêmica envolvendo Arthur Aguiar e Maíra Cardi. Um vídeo em que Sophia (5), filha do casal, diz que o celular do cozinheiro da família é "de pobre" viralizou e recebeu inúmeras críticas quanto a criação da pequena. A coach afirmou que o comportamento da filha seria culpa do ator, que rebateu e afirmou que o problema seria a criação da ex-mulher.

O cozinheiro, Cleitom Martins, também se pronunciou e defendeu a pequena. "Sei o quão é divertida e debochada nossa relação, o quanto ela entra na minha onda e devolve a mim o que eu dou a ela, que é deboche e implicância, sempre com muito respeito", disse o chef. "Ninguém fala sobre virtudes, vocês já perceberam?", completou.

Na terça-feira, 2, Key Vieira, viúva do cantor Chrystian, voltou a se tornar assunto ao explicar a carta aberta ao cantor, morto em 19 de junho. Em entrevista à CARAS Brasil, ela afirmou que a homenagem foi uma forma de rebater ataques o então marido vinha recebendo. Vieira ainda assegurou que a divisão da herança do artista não será um problema.

A semana seguiu para quarta-feira, 3, e o destaque do dia foi a atriz Isis Valverde (37). Em seu perfil oficial do Instagram, ela compartilhou uma sequência de fotos ao lado do filho, o pequeno Rael, e aproveitou para se declarar. "Que orgulho ver esse menino lindo que você está se tornando."

Já a quinta-feira, 4, começou com duas tristes notícias. A morte da atriz e modelo Cintia Grillo, esposa de Flávio Venturini (74), aos 68 anos, e a partida de Andréa Soares, irmã gêmea de Adriana Bombom (50), aos 50 anos.

A morte da atriz foi confirmada por Venturini através de uma publicação no Instagram. O velório aconteceu também na quinta, em São Paulo, e a família ainda não divulgou a causa da morte. "Descanse em paz, minha querida, e faça uma passagem tranquila. Onde você estiver continuará sendo minha princesa", escreveu o artista.

A morte de Andréa também foi confirmada nas redes sociais, em uma publicação de Adriana. Ela soube da morte da irmã, encontrada desacordada em um banheiro, a caminho da festa de aniversário de sua filha caçula, Thalita Nobre (21). Em entrevista à CARAS Brasil, a primogênita Lily Nobre (22) lamentou a partida da tia e demonstrou apoio à mãe no momento delicado.

A sexta-feira, 5, começou agitada com o nascimento de Helena, suposta terceira filha de Neymar Jr. com Amanda Kimberlly. Até o momento, o atleta não se pronunciou sobre o nascimento da bebê, porém, ele e Bruna Biancardi (30), mãe de Mavie, foram vistos juntos em um jantar.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE NEYMAR JR. NO INSTAGRAM: