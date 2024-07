Jojo Todynho surpreende ao anunciar curso de emagrecimento: "Prepare-se"

A cantora Jojo Todynho surgiu nas redes sociais nesta sexta-feira, 05, para anunciar que vai lançar seu próprio curso de emagrecimento

A cantora Jojo Todynho surgiu nas redes sociais nesta sexta-feira, 05, para anunciar que vai lançar seu próprio curso de emagrecimento. Segundo ela, o projeto tem acompanhamento dos nutricionistas responsáveis por sua dieta e de um dos seus preparadores físicos.

"Querem novidade? Vem aí o curso de emagrecimento com Jojo Todynho! Prepare-se para virar a chave do emagrecimento você também! Ninguém troca de cadeira com ninguém, e ninguém é mais criança. A jornada é sua, a transformação também. Nesse curso, você vai trabalhar a sua mente e alcançar seus objetivos com a minha ajuda e de profissionais incríveis!", escreveu a influenciadora.

Nos comentários, os internauts se animaram com a novidade. "Vai ser a maior perda de peso desse planeta. Jojo motiva as pessoas na força da ameaça", disse um fã. "Referência", escreveu outra. "Amei. Nutrição, medicina e educação física! A equipe fica completa com a psicologia da Jojo. É pau e cacete", brincou outra. "Gente, é só colocar os áudios dela no despertador pra malhar e levantar cedo. Meio caminho andado. Você me acorda todo dia te adoro", confessou mais uma.

Jojo Todynho rebate críticas ao seu corte de cabelo

Recentemente, Jojo Todynho rebateu as críticas que recebeu para seu novo corte de cabelo. Ela mudou o visual e aderiu ao cabelo curtíssimo e com alguns trechos raspados para formar um desenho em sua cabeça. Porém, ela foi alvo de comentários maldosos e não ficou quieta. Nos stories do Instagram, a estrela fez um desabafo.

"Eu quero deixar registrado aqui porque eu acho que vocês não entenderam. Eu sempre deixo essa mensagem: ‘Ah, eu não gostei de tal coisa’, mas você não tem que gostar. A nossa identidade, com o que a gente se identifica, vem da nossa personalidade. Eu não pedi a ninguém para elogiar ou comentar se gostou ou não gostou. Eu gostei, postei e ponto. A sua opinião, você guarda para você. Quando eu não gosto de alguma coisa, o que eu faço? Eu passo direto. Não vou simplesmente, no meu achismo, dar a minha opinião não pedida. Eu vou guardar para mim, não vou lá verbalizar isso. A pessoa não quer saber se eu gostei ou não gostei, ela não me perguntou”, afirmou ela. Leia mais!