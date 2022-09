William, Kate, Harry e Meghan surgem juntos em aparição surpresa

Filhos do Rei Charles III, os príncipes William e Harry aparecem com suas esposas na frente do Castelo de Windsor

CARAS Digital Publicado em 10/09/2022, às 14h56

De surpresa, o príncipe William, Kate Middleton, o príncipe Harry e Meghan Markle fizeram uma aparição em público neste sábado, 10. Os quatro foram vistos na frente do Castelo de Windsor. Lá, eles foram cumprimentar a população que prestava suas homenagens pela morte da Rainha Elizabeth II.

Eles observaram as flores e cartas que foram colocadas na frente do castelo. De preto em respeito ao período de luto, os príncipes e suas esposas desceram de um carro na entrada da propriedade e caminharam até a área com a população.

De acordo com o palácio real, William e Kate decidiram ir cumprimentar a população e convidaram Harry e Meghan para o momento. Uma fonte declarou que William considerou que o momento foi uma importante demonstração de união em um momento difícil para a família.

Vale lembrar que Harry e Meghan vivem nos Estados Unidos com os filhos há pouco tempo. Eles estavam na Europa para compromissos quando receberam a notícia sobre a saúde fragilizada da rainha. Harry chegou à Escócia poucas horas após a morte da avó. Assim, eles devem permanecer no Reino Unido até o final do funeral – que vai acontecer em 19 de setembro.

Mais cedo, o príncipe William acompanhou a proclamação do pai, Charles, como novo Rei. O evento aconteceu em Londres.

Príncipe William se pronuncia sobre a morte da rainha Elizabeth II

Neste sábado, o príncipe William divulgou um comunicado para lamentar a morte da avó, a Rainha Elizabeth II, que faleceu aos 96 anos.

"Na quinta-feira, o mundo perdeu uma líder extraordinária, cujo compromisso com o país, os Reinos e a Commonwealth era absoluto. Muito será dito nos próximos dias sobre o significado de seu reinado histórico. Eu, no entanto, perdi uma avó. E embora eu vá lamentar sua perda, também me sinto incrivelmente grato", disse ele.

E completou citando a esposa, Kate Middleton, e os três filhos, George, Charlotte e Louis. "Tive o benefício da sabedoria e segurança da Rainha em minha quinta década. Minha esposa teve vinte anos de sua orientação e apoio. Meus três filhos têm que passar férias com ela e criar memórias que durarão por toda a vida. Ela estava ao meu lado nos meus momentos mais felizes. E ela esteve ao meu lado nos dias mais tristes da minha vida. Eu sabia que esse dia chegaria, mas levará algum tempo até que a realidade da vida sem a vovó realmente pareça real".

Por fim, ele declarou: "Agradeço a ela pelo carinho que ela mostrou a minha família e a mim. E agradeço a ela em nome da minha geração por dar um exemplo de serviço e dignidade na vida pública que foi de outra época, mas sempre relevante para todos nós. Minha avó disse que a dor era o preço que pagamos pelo amor. Toda a tristeza que sentiremos nas próximas semanas será uma prova do amor que sentimos por nossa extraordinária Rainha. Honrarei sua memória apoiando meu pai, o Rei, de todas as maneiras que puder".