Príncipe Harry marca presença na coroação do pai, o Rei Charles III

Sorridente, príncipe Harry chega à coroação do pai, o Rei Charles III, junto com seus primos

O príncipe Harry está na Abadia de Westminster para acompanhar a cerimônia de coroação do pai, o Rei Charles III, e a madrasta, a rainha consorte Camilla. Ele chegou ao local acompanhado de suas primas, a princesa Beatrice e a princesa Eugenie, e sem usar uniforme militar.

Harry usou um traje comum para a ocasião, conhecido como traje da manhã da realeza. Ele se sentou na terceira fileira dos assentos da família real, junto com as primas e atrás dos tios, como a princesa Anne, irmã do Rei.

Vale lembrar que Harry não faz mais parte dos membros ativos da realeza britânica desde que pediu para parar de cumprir a agenda oficial em 2020 e se mudou para os Estados Unidos com a esposa, Meghan Markle e os filhos.

A ida de Harry para Londres marca a primeira aparição dele com a família real desde o lançamento do seu livro de memórias, que levantou polêmicas no início deste ano. Ele não é visto com os membros da realeza desde o funeral da rainha Elizabeth II em setembro de 2022.

A previsão é que o príncipe Harry fique em Londres apenas 24 horas. Ele deverá embarcar de volta para os Estados Unidos poucas horas após a coroação. Isso porque ele quer chegar a tempo de passar a noite de sábado ao lado do filho mais velho, Archie, já que é o aniversário do menino.