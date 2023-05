Príncipe Harry vai embora de Londres logo após a coroação do pai, o Rei Charles III

Príncipe Harry deverá ficar apenas um dia em Londres para acompanhar a cerimônia de coroação do pai, o Rei Charles III

O príncipe Harry viajará para Londres, na Inglaterra, no final desta semana para acompanhar a cerimônia de coroação do seu pai, o Rei Charles III, no sábado, 6. Porém, ele não deverá ficar muito tempo em solo britânico.

De acordo com o site da revista People, Harry tem a previsão de embarcar de volta aos Estados Unidos poucas horas após o final da cerimônia oficial de coroação do Rei Charles III e da rainha consorte Camilla. A previsão é que ele fique apenas 24 horas em Londres, chegando na sexta-feira e indo embora duas horas após o fim da coroação no sábado. “Ele só irá para o serviço da coroação e partirá”, disse uma fonte do jornal The Sun.

Assim, ele deverá estar em casa na Califórnia no período da noite para passar o final do dia com a família, já que é o aniversário do seu filho mais velho, Archie, que completará 4 anos no sábado, 6.

A ida de Harry para Londres marcará a primeira aparição dele com a família real desde o lançamento do seu livro de memórias, que levantou polêmicas no início deste ano. Ele não é visto com os membros da realeza desde o funeral da rainha Elizabeth II em setembro de 2022.

Vale lembrar que o príncipe Harry vai sozinho à coroação do pai. O Palácio de Buckingham confirmou que Meghan Markle e os filhos, Archie e Lilibet, vão ficar na Califórnia. Inclusive, ela está organizando uma festa de aniversário para o filho em sua casa com a presença de alguns amigos.

Príncipe Harry fez lista de exigências para ir à coroação do Rei Charles III

De acordo com a imprensa internacional, o príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, ainda não confirmaram presença na cerimônia de coroação do pai dele, o Rei Charles III. Inclusive, ele teria feito uma lista de exigências para a realeza.

Um dos itens da exigência do príncipe Harry é que a família real convide os seus filhos, Lilibet e Archie oficialmente para a celebração. Isso porque os dois foram considerados muito jovens para o evento, e o convite enviado era apenas para o casal. Outro motivo é porque o dia 6 de maio – que é a data da coroação – também é o aniversário de Archie, e o casal não quer ficar longe do filho nesta data.

Em outra exigência, Harry pediu para ter um encontro em particular com o pai e o irmão, príncipe William, antes das celebrações oficiais, já que quer conversar sobre os atritos entre eles. Ele também quer ficar hospedado na casa de Frogmore Cottage e ter uma equipe de seguranças para sua família.

Por fim, o príncipe pediu para que seja incluído na aparição da família real na varanda do Palácio de Buckingham após a coroação. A aparição da realeza depois de grandes eventos é uma tradição e ele ter o seu espaço garantido neste momento especial, já que é filho do rei.