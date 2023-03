Príncipe Harry faz lista de exigências para ir à coroação do Rei Charles III

Príncipe Harry faz pedidos especiais para a realeza sobre a presença de sua família na coroação do Rei Charles III em maio deste ano

O príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, ainda não confirmaram presença na cerimônia de coroação do pai dele, o Rei Charles III. A imprensa internacional informou que o príncipe enviou uma lista de exigências para a realeza para garantir a presença de sua família no evento, que vai atrair os olhares do mundo em maio deste ano.

Um dos itens da exigência do príncipe Harry é que a família real convide os seus filhos, Lilibet e Archie oficialmente para a celebração. Isso porque os dois foram considerados muito jovens para o evento, e o convite enviado era apenas para o casal. Outro motivo é porque o dia 6 de maio – que é a data da coroação – também é o aniversário de Archie, e o casal não quer ficar longe do filho nesta data.

Em outra exigência, Harry pediu para ter um encontro em particular com o pai e o irmão, príncipe William, antes das celebrações oficiais, já que quer conversar sobre os atritos entre eles. Ele também quer ficar hospedado na casa de Frogmore Cottage e ter uma equipe de seguranças para sua família.

Por fim, o príncipe pediu para que seja incluído na aparição da família real na varanda do Palácio de Buckingham após a coroação. A aparição da realeza depois de grandes eventos é uma tradição e ele ter o seu espaço garantido neste momento especial, já que é filho do rei.

O batizado de Lilibet

O príncipe Harry e a esposa, Meghan Markle, já realizaram a cerimônia de batizado da filha caçula, Lilibet, de 1 ano de vida. De acordo com a revista People, a celebração religiosa aconteceu na sexta-feira da semana passada, dia 3, na casa da família em Montecito, na Califórnia.

A cerimônia foi intimista e reservada apenas para os mais próximos, entre 20 e 30 convidados. A menina foi batizada pelo arcebispo de Los Angeles, o reverendo John Taylor. Porém, algumas ausências foram percebidas. Isso porque o avô dela, o Rei Charles III, e os tios, o príncipe William e Kate Middleton, não foram ao evento, mesmo tendo sido convidados. Mesmo assim, o batizado da pequena foi acompanhado de perto pela avó materna, Doria Regland.

O padrinho dela é Tyler Perry, mas o nome da madrinha não foi revelado. O batizado também contou com um coral de 10 pessoas, que cantou as músicas Oh Happy Day e This Little Light Of Mine.

Vale lembrar que Lilibet nasceu no dia 4 de junho de 2021 em Santa Bárbara, na Califórnia. Harry e Meghan também são pais de um menino, Archie, de 3 anos.