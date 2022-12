Príncipe Harry choca com possível motivo para o aborto de Meghan Markle

Após sofrer um aborto no início da gestação, Meghan Markle desabafa em novo documentário e o príncipe Harry revela o que estava acontecendo com eles na época

O príncipe Harry (38) surpreendeu ao revelar o possível motivo para o aborto espontâneo que Meghan Markle (41) sofreu há alguns anos. Em novo episódio do documentário 'Harry & Meghan', da Netflix, eles relembraram o momento traumático que viveram e contaram o que estava acontecendo na vida deles na época.

Eles contaram que Meghan escreveu uma carta para o seu pai, Thomas Markle, para tentar se reaproximar dele após a polêmica de que ele teria vendido fotos para os tabloides. Porém, a carta foi divulgada pelos jornais britânicos e causou um grande estresse na família. Assim, Harry disse que este estresse por causa da carta teria causado o aborto da esposa.

No documentário, Meghan disse: "Eu estava grávida, realmente não estava dormindo e na primeira manhã em que acordamos em nossa nova casa foi quando sofri o aborto". Logo depois, Harry completou com a sua versão para o que aconteceu.

"Acredito que minha esposa sofreu um aborto espontâneo por causa do que o Mail fez. Vi tudo isso de perto. Realmente sabemos que o aborto espontâneo foi causado por isso? Claro que não. Mas tendo em mente o estresse que causou, a falta de sono e o momento da gravidez , quantas semanas ela estava, posso dizer pelo que vi, o aborto foi criado pelo que eles estavam tentando fazer com ela", afirmou ele.

Meghan Markle detalha como aconteceu o aborto espontâneo

Em 2020, Meghan Markle contou como aconteceu o aborto espontâneo. Ela relembrou quando sentiu a dor de estar perdendo o bebê em um relato do que fez naquele dia.

"Era uma manhã de julho que começou tão normalmente quanto qualquer outro dia. (…) Amarrei meu cabelo num rabo de cavalo antes de pegar meu filho no berço. Depois de trocar a fralda, senti uma cãibra forte. Eu me joguei no chão com ele em meus braços, cantarolando uma canção de ninar para nos manter calmos, a melodia alegre em forte contraste com a minha sensação de que algo não estava certo. Eu sabia, enquanto agarrava meu primeiro filho, que estava perdendo meu segundo filho", disse ela.

"Horas depois, eu estava deitada em uma cama de hospital, segurando a mão de meu marido. Senti a umidade de sua mão e beijei seus dedos, molhados com nossas lágrimas. Olhando para as paredes brancas e frias, meus olhos ficaram vidrados. Tentei imaginar como nos curaríamos", continuou.

Meghan ainda ressalta que perder um filho é uma dor "quase insuportável". "Na dor de nossa perda, meu marido e eu descobrimos que em um quarto com 100 mulheres, 10 a 20 delas sofreram aborto espontâneo. No entanto, apesar da incrível semelhança dessa dor, a conversa permanece um tabu, cheia de vergonha (injustificada) e perpetuando um ciclo de luto solitário".