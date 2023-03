Saiba como foi o batizado de Lilibet, filha do príncipe Harry e Meghan Markle

Filha do príncipe Harry e Meghan Markle, Lilibet, é batizada na Califórnia, mas o avô, Rei Charles III, e os tios, o príncipe William e Kate Middleton, não aparecem na celebração

O príncipe Harry e a esposa, Meghan Markle, já realizaram a cerimônia de batizado da filha caçula, Lilibet, de 1 ano de vida. De acordo com a revista People, a celebração religiosa aconteceu na sexta-feira da semana passada, dia 3, na casa da família em Montecito, na Califórnia.

A cerimônia foi intimista e reservada apenas para os mais próximos, entre 20 e 30 convidados. A menina foi batizada pelo arcebispo de Los Angeles, o reverendo John Taylor. Porém, algumas ausências foram percebidas. Isso porque o avô dela, o Rei Charles III, e os tios, o príncipe William e Kate Middleton, não foram ao evento, mesmo tendo sido convidados. Mesmo assim, o batizado da pequena foi acompanhado de perto pela avó materna, Doria Regland.

O padrinho dela é Tyler Perry, mas o nome da madrinha não foi revelado. O batizado também contou com um coral de 10 pessoas, que cantou as músicas Oh Happy Day e This Little Light Of Mine.

Vale lembrar que Lilibet nasceu no dia 4 de junho de 2021 em Santa Bárbara, na Califórnia. Harry e Meghan também são pais de um menino, Archie, de 3 anos.

Recentemente, o padrinho de Lilibet contou como recebeu o convite do casal real. “Eu disse: 'ok, o que está acontecendo?'. Eles disseram: 'Bem, nós gostaríamos que você fosse o padrinho de Lili'. Eu respondi: 'Uau'. Eu precisei de um minuto para assimilar isso. 'Eu ficaria honrado'”, relembrou ele durante o documentário deles na Netflix.

Pouco depois, Perry lembrou de uma coisa e ligou novamente para os amigos. “Eu liguei para eles e disse: 'Espere um segundo, isso significa que temos que ir ao Reino Unido e fazer tudo na igreja com a família real e tudo mais? Porque eu não quero fazer isso'”, revelou. Então, Harry e Meghan contaram que eles poderiam fazer o batizado em uma capela nos Estados Unidos sem o menor problema.

Veja uma foto de Lilibet, filha de Harry e Meghan Markle:

