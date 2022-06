Veja a foto do bolo de aniversário de Lilibet, filha de Harry e Meghan Markle

Filha do príncipe Harry com Meghan Markle, Lilibet completou 1 ano de vida e ganhou um bolo feito pela mesma confeiteira que fez o bolo de casamento dos pais

Filha do príncipe Harry (37) com Meghan Markle (40), a pequena Lilibet (1) ganhou um bolo de aniversário elegante para celebrar seu primeiro ano de vida. A festa aconteceu há poucos dias quando a família participou das celebrações do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II (96) em Londres, na Inglaterra. A celebração intimista contou com um bolo feito por Violet Cakes Bakery, que foi a mesma confeitaria que fez o bolo de casamento de Harry e Meghan em 2018.

Nas redes sociais, a confeiteira Claire Ptak mostrou as fotos e revelou detalhes do bolo de aniversário de Lilibet. O doce foi feito em dois andares com sabor de Limão Amalfi e flor de sabugueiro, enquanto a cobertura foi de buttercream de morango.

“Foi um prazer absoluto fazer esse bolo especial na semana passada para o aniversário de Lilibet. Desejo a ela um ano muito feliz”, escreveu ela nas redes sociais.

Vale lembrar que a festa de aniversário da filha de Harry e Meghan foi um picnic intimista no jardim da casa Frogmore Cottage. Logo após a celebração, Harry e Meghan mostraram a primeira foto da filha para os fãs e revelaram que ela é ruiva como o pai.

Fotos do bolo de aniversário de Lilibet:

