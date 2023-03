Rei Charles III anuncia novo título real que pertencia à sua mãe Rainha Elizabeth II

O Rei Charles III anunciou que terá nova função real que era de sua mãe, a Rainha Elizabeth II, nas redes sociais da Família Real

Nesta terça-feira, 28, o Rei Charles III (74) anunciou que terá mais um título e função real que era de sua mãe.

No perfil oficial do Instagram da Família real, foi anunciado que o atual monarca se tornou Coronel Chefe do Corpo de Exército dos Engenheiros Reais, papel que era da Rainha Elizabeth II (1926-2022).

Em 2016, Elizabeth II visitou a base militar Brompton Barracks, onde fica localizada a Escola Real de Engenharia Militar para celebrar o aniversário de 300 anos da instituição.

“Comumente conhecido como Sappers, o Corpo de Exército foi fundado em 1716 e ganhou o prefixo ‘real’ em 1787. Eles operam na vanguarda da inovação para providenciar engenharia militar global e suporte técnico às Forças Armadas Britânicas e aliados”, dizia o anúncio do Palácio de Buckingham.

Junto ao anúncio, também foi divulgada uma foto do Rei Charles ao lado do Chefe dos Engenheiros Reais, o Tenente General Sir Tyrone Richard Urch.

O anúncio surge dias antes da primeira viagem internacional real do monarca e sua esposa Camilla Parker (75). O casal irá apenas para a Alemanha, o que não estava planejando.

Por conta de tensões políticas, a passagem do Rei e da Rainha Consorte a França, que aconteceria neste final de semana, não ocorreu.

Reprodução: Instagram

Vem aí?

Após o lançamento da polêmica e reveladora autobiografia de Príncipe Harry, “O Que Sobra”, um outro membro da Família Real está pensando em publicar sua história.

O Príncipe Andrew estaria pretendendo escrever um livro revelador e já estaria em negociação com escritores. Amigos e pessoas próximas do Príncipe não veem a ideia com bons olhos, uma vez que Andrew teve seus títulos reais retirados ao ser acusado de abuso sexual.