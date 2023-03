Príncipe Andrew cogita seguir passos do sobrinho, Harry, e escrever biografia cheia de polêmicas!

Príncipe Andrew negocia biografia com editores americanos e promete ser mais polêmica que 'O Que Sobra', livro do príncipe Harry

Depois da bombástica biografia 'O Que Sobra', escrita pelo príncipe Harry (38), o príncipe Andrew (63), irmão mais novo do Rei Charles III (74) está ameaçando lançar o seu próprio livro de memórias cheio de revelações chocantes e já estaria negociando o projeto com escritores americanos.

A notícia já é tratada com o potencial explosivo que ela merece, mas amigos de Andrew dizem que ele pode 'passar vergonha' caso realmente lance a publicação. A ideia da obra seria uma espécie de "vingança" e uma nova fonte de renda, já que no ano passado Andrew teve que renunciar os títulos militares devido às acusações de abuso sexual contra uma menor.

Segundo o The Sun, o duque de York, que sofreu um grande revés com a morte da mãe, terá seu grande benefício — cerca de 249 mil euros, pagos anualmente — cortados pelo irmão, o rei da Inglaterra, em abril.

Se Andrew quer usar a obra como uma resposta ao caso de escândalo sexual e conexão com o infame bilionário Jeffrey Epstein, amigos acreditam que seu esforço em 'passar recibo' pode ser tão vexaminoso quanto sua entrevista para a BBC em 2019, quando tentou se explicar para a opinião pública sobre os crimes, piorando ainda mais sua situação.

Andrew teria munição para atrair compradores para sua biografia não apenas por declarações sobre o caso de abuso sexual, mas por bastidores do palácio de Buckingham e até pormenores da trajetória de Diana (1961-1997) na família real, dado o relacionamento próximo da mãe de William (41) e Harry com sua ex-esposa Sarah Ferguson.

É reconhecido que, se o livro de seu sobrinho, Harry é "o que sobrou", Andrew seria "o que sobrou original", que teria tantas histórias sórdidas e polêmicas quanto as do Duque de Sussex. Em seu livro e nas entrevistas seguidas ao lançamento do best seller, o príncipe classificou a madrasta, Camilla Parker (75), como uma "vilã" e uma pessoa "perigosa" numa entrevista ao programa '60 Minutes'.