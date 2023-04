Kate Middleton exibe foto inédita da Rainha Elizabeth II com os netos e bisnetos

No dia em que a Rainha Elizabeth II completaria 97 anos se estivesse viva, Palácio Real Britânico divulga foto inédita da monarca com crianças da família

Nesta sexta-feira, 21, a rainha Elizabeth II completaria 97 anos se estivesse viva – ela faleceu em setembro de 2022, aos 96 anos. Para marcar a data especial, o Palácio Real Britânico decidiu divulgar uma foto inédita da monarca que estava no arquivo deles. A foto foi feita por Kate Middleton, a princesa de Gales, para registrar um momento familiar.

Na imagem, a rainha apareceu rodeada pelas crianças da família, que são alguns de seus netos e bisnetos. Na foto aparecem: príncipe George (9), princesa Charlotte (7), príncipe Louis (4), Mia (9), Lena (4), Lucas (2), Savannah (12), Isla (11), James (15) e Lady Louise Windsor (19).

A foto foi feita durante as férias em família no verão em Balmoral, que é residência oficial na Escócia e o mesmo local onde a rainha faleceu. “Hoje seria o aniversário de 97 anos de sua Falecida Majestade, a Rainha Elizabeth II. Esta fotografia – mostrando-a com alguns de seus netos e bisnetos – foi tirada em Balmoral no verão passado”, disseram na legenda.

Em outro momento, a monarquia também exibiu outra foto da Rainha Elizabeth II para marcar a data do seu aniversário. Na imagem, ela surgiu em Edimburgo em junho de 2022, logo após celebrar o seu Jubileu de 70 anos no trono. “Hoje lembramos a incrível vida e legado de sua Majestade a Rainha Elizabeth II, no que seria seu 97º aniversário. Quando sua Majestade nasceu em abril de 1926, a princesa Elizabeth e sua família não esperavam que um dia ela se tornasse rainha. Após a abdicação de seu tio, o rei Edward VIII, em 1936, seu pai ascendeu ao trono. Quando o Rei George VI morreu em fevereiro de 1952, a princesa Elizabeth se tornou a rainha Elizabeth II quando tinha apenas 25 anos. Sua Majestade passou a ser o monarca com reinado mais longo da Grã-Bretanha – a única da história a celebrar o Jubileu de Platina”, informaram.