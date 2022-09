Causa da morte da rainha Elizabeth II é divulgada

O Registro Geral da Escócia divulgou o atestado de óbito da rainha Elizabeth II, que faleceu no dia 8 de setembro

Nesta quinta-feira, 29, o Registro Geral da Escócia divulgou o atestado de óbito da rainha Elizabeth II, que faleceu de causas naturais, aos 96 anos, no dia 8 de setembro.

A filha, princesa Anne, foi quem registrou a morte da monarca, às 15h10. A britânica está enterrada no mesmo local que o pai, o rei George VI, a mãe, a rainha Elizabeth, a irmã, a princesa Margaret, e o marido, o príncipe Philip. Recentemente, a família real compartilhou uma foto do túmulo.

"A rainha foi enterrada junto com o duque de Edimburgo, na Capela Memorial do Rei George VI. Que as revoadas dos anjos cantem para o teu descanso", disseram no comunicado nas redes sociais da realeza britânica.

O funeral da Rainha Elizabeth II aconteceu nesta segunda-feira, 19, em Londres, na Inglaterra. O caixão com o corpo da monarca foi levado em procissão pelas ruas da cidade após 4 dias de velório no parlamento britânico. A família real acompanhou o cortejo saindo do parlamento até a Abadia de Westminster, onde uma cerimônia religiosa aconteceu na presença de centenas de convidados, incluindo líderes políticos e religiosos, ex-ministros britânicos e a atual primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss.

